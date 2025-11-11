RETRO RÁDIÓ

Rétvári Bence: Mi nem akarunk háborút, mi nem fogunk magyarokat küldeni a háborúba!

Tiszás sorkatonaság helyett béke.

„Európa egyre több országa vezetné be újra a sorkötelezettséget. Mi nem akarunk háborút, mi nem fogunk magyarokat küldeni a háborúba!” – írta Rétvári Bence a Facebook-oldalán. Az államtitkár videóban üzent a témában: tiszás sorkatonaság helyett béke.

Rétvári Bence: Mi nem akarunk háborút, mi nem fogunk magyarokat küldeni a háborúba! (Fotó: Soós Lajos)

A politikus friss videójában arról beszélt, hogy Európa egyes országaiban jogszabályokat fogadtak el a sorkatonaságról, van, ahol sorsolnak, másutt nők besorozásáról döntenek. Megemlítette Magyar Péter barátját, Ruszin-Szendi Romuluszt, aki szerint a hadkötelezettség nem szűnt meg, csak felfüggesztették, és ha baj van, mindenkit be fognak rántani...

Tudatosítani kell az emberekben, hogy csak akkor tudja Magyarország is elkerülni a háborút, hogyha az emberek kiállnak a kormány mellett

– hangsúlyozta Rétvári Bence.

 

