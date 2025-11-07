Németország: nincs más út, mint a teljes körű sorkatonaság
Hiába tiltakoznak a fiatalok, a német kormány elhatározta, hogy ha kell, akkor mindenkit berántanak a seregbe.
A Ripost arról ír, hogy a német sorkötelezettségi vita új szakaszba lépett. Thomas Röwekamp, a Bundestag védelmi bizottságának elnöke a fiatal férfiak általános orvosi vizsgálata mellett érvel, mert szerinte csak így mérhető fel, milyen tartalék áll rendelkezésre vészhelyzet esetén.
Ugyanakkor meg kell válaszolnunk azt a kérdést is, hogy hogyan választjuk ki a besorozott korosztályokból azokat, akik ténylegesen szolgálatot teljesítenek. Ha 260 000 főre akarjuk növelni csapataink létszámát, nem elég csak azt tudni, hogy ki alkalmas a szolgálatra – meg kell határoznunk a besorozás kritériumait is. Ez megvalósítható egy átlátható sorsolási rendszerrel , egy többszintű alkalmassági felméréssel vagy a fegyveres erők igényein alapuló, meghatározott követelményprofilokkal
- nyilatkozta Röwekamp.
A fiatalok tiltakoznak
A Német Szövetségi Ifjúsági Tanács azonban elutasítja a sorkatonaság visszaállítását - írja a német Welt.
A fiatalok jelentős mértékben hozzájárulnak a közjóhoz – ifjúsági egyesületekben, önkéntes szolgálatokban, mentőszervezetekben vagy kezdeményezésekben
– mondta Daniela Broda, a 29 német ifjúsági egyesületet tömörítő ernyőszervezet elnöke a Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) lapnak. Szerinte a fiatalok már most is felelősséget viselnek anélkül, hogy erre kötelesek lennének. Broda szakértőként vesz részt hétfőn a Védelmi Bizottság meghallgatásán a tervezett sorkatonasági törvényről.
A tiltakozás ellenére az új katonai szolgálatról szóló törvény várhatóan január 1-jén lép hatályba. A katonai szolgálat kezdetben az önkéntes részvételen alapul. Az új törvényről szóló vita során a CDU/CSU és az SPD szakértői azt javasolták, hogy a fiatal férfiakat sorsolással válasszák ki a besorozásra, és ha szükséges, később véletlenszerű kiválasztással a kötelező szolgálatra, ha az önkéntesek száma túl alacsony marad. Röwekamp kezdetben szintén ezt a megközelítést védte. A koalíció még nem hozott végleges döntést az ügyben.
Ruszin-Szendi Romulusz: ha kell mindenkit berántunk!
A német állásponttal kísértetiesen megegyezik a Tisza Párt katonai szakértőjének, Ruszin-Szendi Romulusznak a szavai. Egy zalaegerszegi fórumon korábban arról beszélt, hogy ha kell, akkor mindenkit be fognak rántani...
A Tisza Párt politikusa azzal fenyegette a fiatalokat, hogy mindig emlékezteti őket arra, hogy "nem megszüntettük, csak felfüggesztettük" a sorkatonaságot, azáltal ha baj van, mindenkit be kell rántani azonnal.
