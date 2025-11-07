Németország: nincs más út, mint a teljes körű sorkatonaság

A Ripost arról ír, hogy a német sorkötelezettségi vita új szakaszba lépett. Thomas Röwekamp, a Bundestag védelmi bizottságának elnöke a fiatal férfiak általános orvosi vizsgálata mellett érvel, mert szerinte csak így mérhető fel, milyen tartalék áll rendelkezésre vészhelyzet esetén.

Németország egyre súlyosabb lépéseket tesz háború irányába / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP / AFP

Ugyanakkor meg kell válaszolnunk azt a kérdést is, hogy hogyan választjuk ki a besorozott korosztályokból azokat, akik ténylegesen szolgálatot teljesítenek. Ha 260 000 főre akarjuk növelni csapataink létszámát, nem elég csak azt tudni, hogy ki alkalmas a szolgálatra – meg kell határoznunk a besorozás kritériumait is. Ez megvalósítható egy átlátható sorsolási rendszerrel , egy többszintű alkalmassági felméréssel vagy a fegyveres erők igényein alapuló, meghatározott követelményprofilokkal

- nyilatkozta Röwekamp.

A fiatalok tiltakoznak

A Német Szövetségi Ifjúsági Tanács azonban elutasítja a sorkatonaság visszaállítását - írja a német Welt.

A fiatalok jelentős mértékben hozzájárulnak a közjóhoz – ifjúsági egyesületekben, önkéntes szolgálatokban, mentőszervezetekben vagy kezdeményezésekben

– mondta Daniela Broda, a 29 német ifjúsági egyesületet tömörítő ernyőszervezet elnöke a Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) lapnak. Szerinte a fiatalok már most is felelősséget viselnek anélkül, hogy erre kötelesek lennének. Broda szakértőként vesz részt hétfőn a Védelmi Bizottság meghallgatásán a tervezett sorkatonasági törvényről.

A tiltakozás ellenére az új katonai szolgálatról szóló törvény várhatóan január 1-jén lép hatályba. A katonai szolgálat kezdetben az önkéntes részvételen alapul. Az új törvényről szóló vita során a CDU/CSU és az SPD szakértői azt javasolták, hogy a fiatal férfiakat sorsolással válasszák ki a besorozásra, és ha szükséges, később véletlenszerű kiválasztással a kötelező szolgálatra, ha az önkéntesek száma túl alacsony marad. Röwekamp kezdetben szintén ezt a megközelítést védte. A koalíció még nem hozott végleges döntést az ügyben.

Ruszin-Szendi Romulusz: ha kell mindenkit berántunk!

A német állásponttal kísértetiesen megegyezik a Tisza Párt katonai szakértőjének, Ruszin-Szendi Romulusznak a szavai. Egy zalaegerszegi fórumon korábban arról beszélt, hogy ha kell, akkor mindenkit be fognak rántani...