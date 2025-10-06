Így kell bánni a hazudozókkal! Rétvári Bence helyretette az álhírgyártókat!

A gyermekvédelem helyzetéről is szó esett a napirend előtti felszólalások során hétfőn reggel az Országgyűlés plenáris ülésén. Arató Gergely (DK) azt mondta, hogy az elmúlt héten a Fidesz és a KDNP egyre inkább belekeveredett a hazugságok hálójába a Zsolti bácsi-ügyben, a Szőlő utcai és a többi, gyermekekkel kapcsolatos ügyben.

Fotó: Soós Lajos

Hozzátette: 2024-ben a gyermekvédelmi rendszer 1030 esetben volt kénytelen kiskorú védelmében feljelentést tenni. Mit tettek azért, hogy megelőzzék ezeket az eseteket? – fordult a kormánypártokhoz, nehezményezve, hogy a hatóságok nem a pedofil bűnözők ellen nyomoznak, hanem azok ellen, akik nyilvánosságra hozzák ezeket az eseteket. Ezek szerint mégis van köze a Zsolti bácsi-ügynek a Szőlő utcai ügyhöz? – vetette fel.

Rétvári Bence, a Belügyminisztérium államtitkára válaszában elmondta, hogy bocsánatkérést várt volna a DK-tól, miután legfőbb tanújukról kiderült, hogy magát prófétának tartja, és azt állította többek között, hogy képes visszanöveszteni az emberi agyat.

"Ez lehetne komédia tárgya, de Arató Gergely erre az emberre hivatkozva vádolta meg Semjén Zsoltot" – figyelmeztetett, azt tudakolva a DK-s képviselőtől: mikor ismeri be, hogy hazudott?

Kitért arra is, hogy minden esetben szükség van gyermekvédelmi vizsgálatra, ha gyanú merül fel, és a magas számok azt mutatják, hogy ezek az eljárások meg is indulnak.

Majd keményen kiosztotta a gyermekvédelemért - most - már bőszen kiálló DK-sokat.

"Ha már felelősség és gyermekvédelem. Önök, a DK, megszavazták az első gyermekvédelmi csomagot? Nem. Önök, a DK, megszavazták a második gyermekvédelmi törvényt? Nem. Tisztelt képviselők! Ha önökön múlt volna, lenne szigorúbb gyermekvédelmi jogszabály Magyarországon? Nem. Ha önökön múlt volna, lenne szigorúbb büntető törvénykönyvi szabályozás? Nem. Ha önökön múlt volna, lenne olyan szabály, hogy nem évülnek el a pedofil bűncselekmények? Nem. Ha önökön múlt volna, pedofil-nyilvántartás Magyarországon? Nem.

Ha önökön múlt volna, akkor ennek a javítóintézetnek a vezetője a börtönben ülne, mint ahogy most a börtönben ül? Nem. Önök ezeket a javaslatokat soha, egyetlenegy alkalommal sem támogatták. És amikor önök kormányoztak, nem börtönbe juttatták a pedofilokat, hanem hagyták szabadon lófrálni őket. Hiszen 81 pedofil volt csak börtönben az önök kormányzása idején. Most több, mint 700. Azért, mert mi szigorítottuk a jogszabályokat, mert mi szigorítottuk a belső vizsgálatát ezeknek az eseteknek. Ezért lett ezekből feljelentés, és ezért kerültek a pedofilok börtönbe!"

A felszólalás 1:00:27-nél kezdődik.