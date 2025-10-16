Ruszin-Szendi Romuluszt gyanúsítottként hallgathatták ki

Magyar Péter embere, Ruszin-Szendi Romulusz ügyvédje kíséretében ment be a kaposvári rendőrkapitányságra. Az őt kérdező újságírónak nem válaszolt.

Ezúttal nem lökdösődött Ruszin-Szendi Romulusz, akit gyanúsítottként hallgathattak ki a kaposvári rendőrkapitányságon (Fotó: MW)

A Hír TV beszámolója szerint gyanúsítottként hallgathatták ki Ruszin-Szendi Romuluszt, amiért a Mandiner őt kérdező munkatársát többször is ellökte Kötcsén, amiről felvétel is készült. Mint ismert, a Mandiner újságírója a Tisza többkulcsos személyi jövedelemadó-tervezetéről kérdezte Kötcsén a Tisza szakpolitikusát, akinél az őt kitartóan kérdező riporter miatt elszakadhatott a cérna, mert többször is meglökte az újságírót – írja a Magyar Nemzet.

Az ügyvédje kíséretében a kaposvári rendőrkapitányságra érkező Ruszin-Szendi Romuluszt még az épületbe lépése előtt kérdezte egy riporter arról, miért hordott éles lőfegyvert tiszás tömegrendezvényeken, illetve miért hazudták, hogy a riporter belenézett a telefonjába. Hiába kérdezték, Ruszin-Szendi Romulusz hallgatott.