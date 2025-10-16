RETRO RÁDIÓ

Ruszin-Szendi Romuluszt gyanúsítottként hallgathatták ki

Hiába kérdezték, Ruszin-Szendi Romulusz hallgatott.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.16. 15:09
Módosítva: 2025.10.16. 16:56
Ruszin-Szendi Romulusz Tisza Párt ügyvéd

Magyar Péter embere, Ruszin-Szendi Romulusz ügyvédje kíséretében ment be a kaposvári rendőrkapitányságra. Az őt kérdező újságírónak nem válaszolt.

Magyar Péter Egymillió lépés a békéért és a nemzeti összefogásért elnevezésű országjárása
Ezúttal nem lökdösődött Ruszin-Szendi Romulusz, akit gyanúsítottként hallgathattak ki a kaposvári rendőrkapitányságon (Fotó: MW)

A Hír TV beszámolója szerint gyanúsítottként hallgathatták ki Ruszin-Szendi Romuluszt, amiért a Mandiner őt kérdező munkatársát többször is ellökte Kötcsén, amiről felvétel is készült. Mint ismert, a Mandiner újságírója a Tisza többkulcsos személyi jövedelemadó-tervezetéről kérdezte Kötcsén a Tisza szakpolitikusát, akinél az őt kitartóan kérdező riporter miatt elszakadhatott a cérna, mert többször is meglökte az újságírót – írja a Magyar Nemzet.

Az ügyvédje kíséretében a kaposvári rendőrkapitányságra érkező Ruszin-Szendi Romuluszt még az épületbe lépése előtt kérdezte egy riporter arról, miért hordott éles lőfegyvert tiszás tömegrendezvényeken, illetve miért hazudták, hogy a riporter belenézett a telefonjába. Hiába kérdezték, Ruszin-Szendi Romulusz hallgatott.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu