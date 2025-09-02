RETRO RÁDIÓ

Elkapták a miskei kislány gyilkosát! Saját apja adta fel a rendőrségen

Alig néhány száz méterre onnan bujkált, ahol a kislány holttestét megtalálták.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.02. 11:48
Módosítva: 2025.09.02. 12:35
rendőrség gyilkos kislány

Miskén rejtőzött el a férfi, akit Hirős kommandósaink fogtak el.

- számolt be a rendőrség a sikeres akcióról.

kép: rendőrség

Mint arról korábban beszámoltunk, a Kalocsai Rendőrkapitányság körözési eljárást indított szeptember 1-jén egy majdnem 2 éves miskei lány eltűnése ügyében. A gyermek keresésében rendőrök, polgárőrök, speciális keresők és önkéntesek is részt vettek - írja a rendőrség.

A kislány holttestét az esti órákban találta meg a rendőrség. Az eset körülményeire tekintettel a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság emberölés miatt indított nyomozást.

Elfogták, saját apja adta fel a gyilkost

A férfit végül egy lakatlan házban fogták el, ott bujkált, alig néhány száz méterre onnan, ahol a kislány holttestét megtalálták. A helyiek a ház előtt várták a fejleményeket. Hatalmas a felháborodás, mindenki azt szeretné, ha a férfi a lehető legsúlyosabb büntetést kapná.

A rendőrök összehangolt akcióval fogták el a feltételezett tettest Fotó: Bors

A férfival együtt a szeretőjét is elvitték. A nőt hajnali négykor látták, az elfogás helyszínétől mindössze 200 méterre. Ott ugrott ki egy ház ablakán és ment minden bizonnyal szerelméhez - írja a Bors.

Mindenütt rendőrök és rendőrautók Miskén Fotó: BORS

A Bors értesülései szerint a férfit saját apja adta fel a rendőrségnek, bár hétfőn, a kislány megtalálásakor nyílt utcán kiabálta azt, hogy a fia nem gyilkos. Később elment a faluból, de túl nagy volt a nyomás, nem bírta magában tartani a súlyos titkot: ő maga hívta a rendőröket, hogy hol találják a fiát.

 

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu