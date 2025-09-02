Elkapták a miskei kislány gyilkosát! Saját apja adta fel a rendőrségen

Alig néhány száz méterre onnan bujkált, ahol a kislány holttestét megtalálták.
Miskén rejtőzött el a férfi, akit Hirős kommandósaink fogtak el.
- számolt be a rendőrség a sikeres akcióról.
Mint arról korábban beszámoltunk, a Kalocsai Rendőrkapitányság körözési eljárást indított szeptember 1-jén egy majdnem 2 éves miskei lány eltűnése ügyében. A gyermek keresésében rendőrök, polgárőrök, speciális keresők és önkéntesek is részt vettek - írja a rendőrség.
A kislány holttestét az esti órákban találta meg a rendőrség. Az eset körülményeire tekintettel a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság emberölés miatt indított nyomozást.
A férfit végül egy lakatlan házban fogták el, ott bujkált, alig néhány száz méterre onnan, ahol a kislány holttestét megtalálták. A helyiek a ház előtt várták a fejleményeket. Hatalmas a felháborodás, mindenki azt szeretné, ha a férfi a lehető legsúlyosabb büntetést kapná.
A férfival együtt a szeretőjét is elvitték. A nőt hajnali négykor látták, az elfogás helyszínétől mindössze 200 méterre. Ott ugrott ki egy ház ablakán és ment minden bizonnyal szerelméhez - írja a Bors.
A Bors értesülései szerint a férfit saját apja adta fel a rendőrségnek, bár hétfőn, a kislány megtalálásakor nyílt utcán kiabálta azt, hogy a fia nem gyilkos. Később elment a faluból, de túl nagy volt a nyomás, nem bírta magában tartani a súlyos titkot: ő maga hívta a rendőröket, hogy hol találják a fiát.
