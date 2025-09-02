Miskei kislány: hajtóvadászat indult a gyilkosa ellen

A gyanú szerint a kislányt J. Dávid ölhette meg. A rendőrök nagy erőkkel keresik.
Ahogy arról a Metropol is beszámolt, a Kalocsai Rendőrkapitányság körözési eljárást indított 2025. szeptember 1-jén egy majdnem 2 éves miskei kislány eltűnése ügyében. A gyermek keresésében rendőrök, polgárőrök, speciális keresők és önkéntesek is részt vettek.
A kislány holttestét az esti órákban találták meg. Az eset körülményeire tekintettel a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság emberölés miatt indított nyomozást.
A gyanú szerint a kislányt J. Dávid 24 éves miskei férfi ölhette meg, ezért a főkapitányság elfogatóparancsot adott ki ellene. A róla készült fényképet IDE kattintva tekintheted meg.
Nemrég közzétett Facebook-posztjában a Pécsi Mentőkutyás Egyesület a nevelőapa hollétéről írt:
Önmagában is szokatlan egy ilyen pici gyermek eltűnése, de a helyszínre érkezésünkkor derült ki, hogy az “apa” (???) pontosabban a “nevelőapa”(!?!) is eltűnt a helyszínről. Ekkor már sejteni lehetett, hogy a keresés akár tragikus módon is zárulhat.
Később, miután a nevelőapa útvonalát vizsgálták, kiderült, hogy a kislány megtalálási helye útba esett a férfi egy feltételezett útvonalával.
A közösségi oldalakat elárasztották a felháborodott hangvételű hozzászólások. Egyesek kinyilvánították: a férfi jobban jár, ha a rendőrök találják meg, mint ha a felháborodott állampolgárok keze közé kerülne.
- Jusson a pokol tűzére az aljas féreg! - fogalmazott a helybéli.
- Bűnhődnie kell! - tette hozzá egy másik hozzászóló.
Hannának van egy idősebb fiútestvére, akinek szörnyű érzés lesz, ha elmondják neki, hogy a kishúga nincs többé.
Egyesek tudni vélik, hogy a 24 éves férfi, akit köröznek, korábban is agresszív volt a gyerekekkel.
A hatóságok kérik, hogy aki felismeri a képen látható, gyermekgyilkosság ügyében körözött férfit az azonnal értesítse a rendőrséget, vagy hívja a 112-es segélyhívót.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.