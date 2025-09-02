Miskei kislány: hajtóvadászat indult a gyilkosa ellen

Ahogy arról a Metropol is beszámolt, a Kalocsai Rendőrkapitányság körözési eljárást indított 2025. szeptember 1-jén egy majdnem 2 éves miskei kislány eltűnése ügyében. A gyermek keresésében rendőrök, polgárőrök, speciális keresők és önkéntesek is részt vettek.

Miske tegnap este gyászba borult, a kislány holttestét találták meg. Fénykép: baon.hu

Miske tegnap este gyászba borult

A kislány holttestét az esti órákban találták meg. Az eset körülményeire tekintettel a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság emberölés miatt indított nyomozást.

A gyanú szerint a kislányt J. Dávid 24 éves miskei férfi ölhette meg, ezért a főkapitányság elfogatóparancsot adott ki ellene. A róla készült fényképet IDE kattintva tekintheted meg.

Nemrég közzétett Facebook-posztjában a Pécsi Mentőkutyás Egyesület a nevelőapa hollétéről írt:

Önmagában is szokatlan egy ilyen pici gyermek eltűnése, de a helyszínre érkezésünkkor derült ki, hogy az “apa” (???) pontosabban a “nevelőapa”(!?!) is eltűnt a helyszínről. Ekkor már sejteni lehetett, hogy a keresés akár tragikus módon is zárulhat.

Később, miután a nevelőapa útvonalát vizsgálták, kiderült, hogy a kislány megtalálási helye útba esett a férfi egy feltételezett útvonalával.

Népharag zúdult a nevelőapára

A közösségi oldalakat elárasztották a felháborodott hangvételű hozzászólások. Egyesek kinyilvánították: a férfi jobban jár, ha a rendőrök találják meg, mint ha a felháborodott állampolgárok keze közé kerülne.

- Jusson a pokol tűzére az aljas féreg! - fogalmazott a helybéli.

- Bűnhődnie kell! - tette hozzá egy másik hozzászóló.

Hannának van egy idősebb fiútestvére, akinek szörnyű érzés lesz, ha elmondják neki, hogy a kishúga nincs többé.

Egyesek tudni vélik, hogy a 24 éves férfi, akit köröznek, korábban is agresszív volt a gyerekekkel.