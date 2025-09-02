RETRO RÁDIÓ

Megrázó részletek derültek ki a miskei kislány megöléséről

A nevelőapja vigyázott rá, amikor eltűnt.

2025.09.02.
Módosítva: 2025.09.02. 07:13
A 22 hónapos Hannát hétfőn reggel látták utoljára miskei otthonában, azóta nagy erőkkel kereste a rendőrség. Kutyákkal és drónokkal is keresték, de már csak a miskei kislány holttestét találták meg.

Holtan találták meg a miskei kislányt
Holtan találták meg a miskei kislányt Kép: baon.hi

Nagy erőkkel keresték a miskei kislányt

A rendőrség honlapján még hétfőn lehetett arról olvasni, hogy K. Hanna Adrienn miskei gyermek eltűnése ügyében nyomoznak. A rendelkezésre álló adatok szerint a 22 hónapos gyermek 2025. szeptember 1-jén a reggeli órákban miskei otthonából tűnt el. A rendőrök, polgárőrök, speciális keresők és önkéntesek jelenleg is nagy erőkkel keresik a gyereket – írta a police.hu.

Nagy erőkkel keresték a kislányt a kutató- és mentőegységek. A Bács-Kiskun Vármegyei Speciális Kutatómentő Egyesület is segédkezett, valamint a Kárpát 4×4 Kutató-Mentő Egyesület tagjai is részt vettek. Emellett több kutyás speciális mentőcsapat is a helyszínre érkezett.

A miskei sportpályán alakították ki a keresés központját, ahol figyelték a beérkező jelzéseket, miközben hőkamerás drónokkal és keresőkutyákkal derítették fel a helyszínt - olvasható a baon.hu-n.

Majd a rendőrség hétfőn este 22:27 perckor közzétette a lesújtó hírt: 

a miskei kislány holttestét megtalálták, és emberölés miatt indul nyomozás.

Nevelőapja vigyázott rá

Hétfőn este nemsokkal 22 óra után az eltűnt kislány nagymamája közösségi oldalán annyit írt: “Az angyalok vigyáznak rád drága pici lány”

A körülményekről annyit lehet tudni, hogy hétfő reggel a gyermek édesanyja dolgozni ment, a kislányra pedig nevelőapja vigyázott. Vele együtt tűnt el a kis Hanna.

A rendőrség a szükséges nyomozati munkálatokat megkezdte - olvasható közleményükben.

 

