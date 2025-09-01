Eltűnt egy 22 hónapos kisbaba, már a rendőrség is keresi

A Kalocsai Rendőrkapitányság eljárást folytat K. H. Adrienn miskei kisbaba eltűnése ügyében.

A reggeli órákban veszett nyoma a gyermeknek Fotó: Gé / Illusztráció

A police.hu információi alapján a 22 hónapos gyermek 2025. szeptember 1-jén a reggeli órákban miskei otthonából tűnt el. A rendőrök, polgárőrök, speciális keresők és önkéntesek jelenleg is nagy erőkkel keresik a gyereket.

A lánynak göndör, szőkésbarna haja van, valamint kék szemű. Utoljára ismert ruházata egy fekete pulóver, amin elől arany színű minta lehetett és vélhetően pelenkában volt.

Az eltűnt gyermek fotója ITT látható, amíg a rendőrség vissza nem vonja a körözést.

Aki látta a kicsit, azonnal hívja a 112-t!