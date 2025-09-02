RETRO RÁDIÓ

Összeszorul a szív: Megszólalt a miskei kislány dédnagymamája

Összeroppant a család a fájdalomtól.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.02. 10:30
Módosítva: 2025.09.02. 13:04
miskei kislány tragédia gyermekgyilkosság

A források szerint néhány hónapja költözött a kislány családja Miskére Simontornyáról, a megölt miskei kislány a testvérével, Noellel, az édesanyjával, illetve a nevelőapjával, J. Dáviddal élt egy háztartásban. Hétfőn délelőtt az édesanya munkába ment, így a nevelőapára bízta a kislányt. Azonban, mikor délután hazaért, már senkit nem talált otthon. Egészen hétfőn késő estig keresték a kislányt, amikor 22 óra után lesújtó hír érkezett: a kislány holttestét rongyokba csavarva találták meg. A gyanú rögtön a nevelőapára terelődött, majd kedden el is kapták, saját édesapja adta fel őt a rendőrségen. A férfi állítólag már korábban is agresszívan viselkedett Hannával és a hároméves bátyjával. Most a kislány dédmamája vallott szörnyű fájdalmáról.

Ebben a házban rejtőzött a gyilkos. Fotó: BORS

A miskei kislány családja összetört

A miskei kislány dédnagymamája, Katalin teljesen megtörte a gyász. Nagyon szerette Hannát, igaz, az utóbbi két hónapban nem tudott vele találkozni.

Megdöbbentett, ami történt, teljesen kivagyok 

– mondta elcsukló hangon a kislány gyászoló dédanyja, aki a kis Hanna édesapjának a nagymamája. "Amíg ők is Simontornyán laktak az édesanyjával, gyakrabban találkoztunk. Legutóbb még sonkát, szalonnát is vittem nekik, és minden egyebet, amit ilyenkor szokás" mesélte, majd megjegyezte, hogy ennél többet nem kíván elmondani.

A rokonok végig látták, hogy a szükséges lenne megmenteni a kislány édesszüleinek kapcsolatát, de nem jártak sikerrel. Az édesanya végül Dávidot választotta. 

A családban két évtizeddel ezelőtt is történt egy tragédia. Az asszony egyik unokája öt hónaposan betegség következtében vesztette életét. 

 

