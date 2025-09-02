Összeszorul a szív: Megszólalt a miskei kislány dédnagymamája

Összeroppant a család a fájdalomtól.
A források szerint néhány hónapja költözött a kislány családja Miskére Simontornyáról, a megölt miskei kislány a testvérével, Noellel, az édesanyjával, illetve a nevelőapjával, J. Dáviddal élt egy háztartásban. Hétfőn délelőtt az édesanya munkába ment, így a nevelőapára bízta a kislányt. Azonban, mikor délután hazaért, már senkit nem talált otthon. Egészen hétfőn késő estig keresték a kislányt, amikor 22 óra után lesújtó hír érkezett: a kislány holttestét rongyokba csavarva találták meg. A gyanú rögtön a nevelőapára terelődött, majd kedden el is kapták, saját édesapja adta fel őt a rendőrségen. A férfi állítólag már korábban is agresszívan viselkedett Hannával és a hároméves bátyjával. Most a kislány dédmamája vallott szörnyű fájdalmáról.
A miskei kislány dédnagymamája, Katalin teljesen megtörte a gyász. Nagyon szerette Hannát, igaz, az utóbbi két hónapban nem tudott vele találkozni.
Megdöbbentett, ami történt, teljesen kivagyok
– mondta elcsukló hangon a kislány gyászoló dédanyja, aki a kis Hanna édesapjának a nagymamája. "Amíg ők is Simontornyán laktak az édesanyjával, gyakrabban találkoztunk. Legutóbb még sonkát, szalonnát is vittem nekik, és minden egyebet, amit ilyenkor szokás" – mesélte, majd megjegyezte, hogy ennél többet nem kíván elmondani.
A rokonok végig látták, hogy a szükséges lenne megmenteni a kislány édesszüleinek kapcsolatát, de nem jártak sikerrel. Az édesanya végül Dávidot választotta.
A családban két évtizeddel ezelőtt is történt egy tragédia. Az asszony egyik unokája öt hónaposan betegség következtében vesztette életét.
