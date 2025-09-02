RETRO RÁDIÓ

Ebben a házban fogták el a miskei gyermekgyilkost! Fotók

Alig pár száz méterre volt a holttesttől.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.02. 12:45
gyermekgyilkos rendőrség kislány

A Bors exkluzív fényképeket készített a helyszínen, ahol a 24 éves férfi bujkált horrorisztikus tette után.

Ebben a házban rejtőzött el a gyilkosság után a férfi:

Fotó: Bors

A házat az elfogás előtt a rendőrök körbevették.

Fotó: Bors

A férfinak esélye sem volt arra, hogy elmeneküljön.

Fotó: Bors

A ház teljesen elhagyatott, láthatóan nem lakik benne senki.

Fotó: Bors

A férfi, úgy tudjuk, nem volt egyedül, vele volt a szeretője is.

Fotó: Bors

Ahogy azt korábban megírtuk: a rendőrség azonnal keresni kezdett egy férfit, a meggyilkolt kislány édesanyjának jelenlegi párját, akit végül elkaptak alig néhány száz méterre onnan, ahol a kislány holttestét megtalálták.

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu