Ebben a házban fogták el a miskei gyermekgyilkost! Fotók

A Bors exkluzív fényképeket készített a helyszínen, ahol a 24 éves férfi bujkált horrorisztikus tette után.

Ebben a házban rejtőzött el a gyilkosság után a férfi:

A házat az elfogás előtt a rendőrök körbevették.

A férfinak esélye sem volt arra, hogy elmeneküljön.

A ház teljesen elhagyatott, láthatóan nem lakik benne senki.

A férfi, úgy tudjuk, nem volt egyedül, vele volt a szeretője is.

Ahogy azt korábban megírtuk: a rendőrség azonnal keresni kezdett egy férfit, a meggyilkolt kislány édesanyjának jelenlegi párját, akit végül elkaptak alig néhány száz méterre onnan, ahol a kislány holttestét megtalálták.