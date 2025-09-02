Ebben a házban fogták el a miskei gyermekgyilkost! Fotók

Alig pár száz méterre volt a holttesttől.
A Bors exkluzív fényképeket készített a helyszínen, ahol a 24 éves férfi bujkált horrorisztikus tette után.
Ebben a házban rejtőzött el a gyilkosság után a férfi:
A házat az elfogás előtt a rendőrök körbevették.
A férfinak esélye sem volt arra, hogy elmeneküljön.
A ház teljesen elhagyatott, láthatóan nem lakik benne senki.
A férfi, úgy tudjuk, nem volt egyedül, vele volt a szeretője is.
Ahogy azt korábban megírtuk: a rendőrség azonnal keresni kezdett egy férfit, a meggyilkolt kislány édesanyjának jelenlegi párját, akit végül elkaptak alig néhány száz méterre onnan, ahol a kislány holttestét megtalálták.
