Felfoghatatlan: megtalálták a kétéves miskei kislány holttestét, emberölés miatt nyomoznak

Hétfőn tűnt el, és aznap meg is találták.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.02. 06:15
A Kalocsai Rendőrkapitányság körözési eljárást indított 2025. szeptember 1-jén egy majdnem 2 éves miskei lány eltűnése ügyében. A gyermek keresésében rendőrök, polgárőrök, speciális keresők és önkéntesek is részt vettek - írja a rendőrség.

A kislány holttestét az esti órákban találták meg. Az eset körülményeire tekintettel a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság emberölés miatt indított nyomozást. A szükséges nyomozati cselekmények folyamatban vannak.

 

