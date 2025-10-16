Toka tábornokot Kuplungnak gúnyolták a katonái

Kijevi utazás

Éppen ebbe a sorba illeszkedik a volt vezérkari főnök ukrajnai útja. 2022-ben járt Kijevben, ahol Valerij Zaluzsnijjal, az akkori ukrán vezérkari főnökkel, ma londoni nagykövettel találkozott. Egy sajtótájékoztatón azt állította, hogy a kormány küldte, csakhogy egy korábbi, tavaly októberben elhangzott beszédében saját maga mondta: ő kérte az utat, mert találkozni akart az ukrán barátjával.

Pár hónap alatt elköszöntek tőle

Az akkor már altábornagyi rangban álló Ruszin-Szendi Romuluszt 2023. január elsején nevezte ki az államfő vezérkari főnöknek. Nagyon azonban arra sem volt ideje, hogy kitegye ajtajára az új névjegytáblát, április 27-én ugyanis a köztársasági elnök már fel is mentette tisztségéből. A mai tiszás politikus nem sokkal ezután, 2023 júniusában távozott a honvédségtől, a közelmúltban pedig tartalékosi szerződését is visszavonták és a továbbiakban nem használhatja a rendfokozatát.

A villámkarrier gyors lezárásában a kétes ügyek mellett köze lehetett az ukránoknak, közelebbről az ukrán kémbotránynak is.

Tseber, Holló és a többiek

Egy rövid kitérő itt is indokolt. Ki ne ismerné ma már Tseber Roland nevét? Ő volt az, aki múlt nyáron 24 óra alatt szervezett hivatalos utat az oroszok bombázta Kijevbe Magyar Péternek. Biztos, ami biztos, az utat végig is szelfizte a pártvezérrel. Tseber – akit a Tisza elnöke magyar testvérként emlegetett – a kárpátaljai Katonai Közigazgatás magas rangú tisztje, Zelenszkij pártjának képviselője, és nem mellesleg – a magyar nemzetbiztonság szerint – az ukrán hírszerző szolgálat illegális tisztje. Tsebert tavaly kémkedés miatt kiutasították Magyarországról. A nemzetközi fegyverkereskedésben is részt vevő, korábban lemezlovasként működő, manapság fideszeseket fenyegető férfiról a nyáron részletes portrét írtunk. Ebben benne volt az is, hogy Tseber ellen egyebek mellett azután rendeltek el beutazási és itt-tartózkodási tilalmat, hogy találkozót szervezett a hazai katonai vezetés korábbi magas rangú vezetőjével fegyvergyártásban érintett szereplők és külföldi befektetők között, és egyébként is fokozta idehaza kifejtett tevékenységét. A találkozón részt vevő korábbi magas rangú magyar katonai vezető Ruszin-Szendi Romulusz volt!

A tiszás politikus összekapcsolható a kémbotrány másik szereplőjével, Holló Istvánnal is. A neve ellenére magyar állampolgárággal nem rendelkező, jelenleg letartóztatásban lévő férfit kémkedéssel gyanúsítja a magyar rendőrség. Holló bizalmas viszonyban volt az egykori vezérkari főnökkel, akit kétes ügyei miatt menesztettek 2023-ban. Egy hosszabb tényfeltáró írásunkban mélyebbre is mentünk, kitérve például arra, hogy egy magyar fegyverkereskedő és köre pártot akart tenni Ruszin-Szendi alá, ám Magyar Péter éppen akkor, 2024 elején tört be a közéletbe, a két szereplő így akadt össze a múlt év vége felé. Persze ez nem a véletlen műve volt, Ruszin-Szendi ugyanis – mint az részletesen kifejtettük – pénzt is vihetett magával, pozíciója a Tisza Pártban ezért is lehet annyira erős.

Magyar Péter utánfutója

Bár úgy tudjuk, hogy tavaly év végén vette fel a kapcsolatot Magyar és Ruszin-Szendi, a volt vezérkari főnök 2025. február 15-én csatlakozott hivatalosan is a Tiszához, a párt első kongresszusán, ahol beszédet is mondott. Azóta Ruszin-Szendi – az egyre szorosabb ukrán ölelésben dolgozó – Tisza Párt egyik vezető politikusa, amit az is jól jelez, hogy rengeteg rendezvényen jelenik meg, ahol sokat beszél. Megszólalásaiból pedig nemritkán botrány is kerekedik.

Idén áprilisban terjedt el az a felvétel, amelyen Ruszin-Szendi – egy tiszás utcafórumon – gyakorlatilag elismerte, hogy ha megszerzik a hatalmat, rögtön beállnak az Ukrajna-párti uniós kórusba. Azzal büszkélkedett a hallgatóságának, hogy kiváló kapcsolata van az ukrán vezérkari főnökkel, majd jelezte: ha odakerülnek, akkor neki megvannak a megfelelő (ukrán) telefonszámai.

Máskor a korábbi vezérkari főnök arra utalt, hogy a hatalom megszerzéséért utcai akciókat tart szükségesnek, és akár erő alkalmazására is készen állna. Egy alkalommal pedig egyenesen arról beszélt: „Rengeteg indulat, gyűlölet van bennünk. […] Akkor tudunk valóban dolgozni, ha nem kényszerítenek minket arra, hogy magyar ember magyar emberre emelje a kezét.” Júniusban, a hajdúsámsoni fórumon pedig így fenyegetőzött: „Viszket a tenyerem, és ki is vagyok képezve rá. Meg tudnám csinálni!”

Kérdésre lökés a válasz

És hogy mennyire viszket Ruszin-Szendi tenyere, azt szeptember elején Kötcsén meg is mutatta. A Mandiner riportere a Tisza adóterveiről próbált neki kérdéseket feltenni, de a volt vezérkari főnöknek ez olyannyira nem tetszett, hogy többször, kézzel és testtel is arrébb lökte az újságírót.

– Azt nem lőtte fejbe, azt csak lelökte egyik sétálás közepette. Rendes tőle – mondta az esetről maró gúnnyal és erősen elítélően Magyar György ügyvéd a Klikk TV egyik adásában. A baloldalhoz köthető jogász a volt vezérkari főnök egyik legújabb botrányára utalt: kiderült ugyanis, hogy Ruszin-Szendi több nyilvános rendezvényen is fegyverrel vagy annak látszó tárggyal járt-kelt az emberek között. Szeptember 15-én az Origó közölt fényképet és videófelvételt arról, hogy a tiszás politikus kabátja egy májusi szeghalmi fórumon deréktájon erősen dudorodik. Aztán maga a pártelnök ismerte el, hogy emberénél pisztoly volt. Magyar Péter nem is tehetett mást, egy alkalommal ugyanis mellette állva is dudorodott Ruszin-Szendi kabátja.

A felvételek miatt több feljelentést is tettek Ruszin-Szendi ellen, akihez kisvártatva ki is szálltak a rendőrök, lefoglalták fegyverét és sajtóértesülés szerint visszavonhatták engedélyét.

Hogy ezt mennyire viselte jól, nem tudni, arról ugyanakkor egy reggeli rádióműsorban maga vallott, hogy minden olyan tárgy közel áll a szívéhez, amivel ölni lehet.

Mindenkit „berántana” katonának

Fegyverek iránti erős vonzalma és olykor agresszív viselkedése összefügg túlfűtött militarista szemléletével. Ruszin-Szendi Romulusz több alkalommal is agitált a sorkötelezettség visszaállítása mellett. – Vissza kéne állítani a sorkatonai kötelezettséget, „és ha baj van, mindenkit be kell rántani azonnal, a nem sorkatonákat is” – hangoztatta Ruszin-Szendi Romulusz idén júniusban Zalaegerszegen egy lakossági fórumon. A Mandineren bemutatott videófelvételen Magyar Péter bizalmasa úgy fogalmazott: „A fiataloknak szoktam mondani, hogy nem megszüntettük, csak felfüggesztettük, tehát óvatosan, tehát ha baj van, akkor berántunk mindenkit azonnal.”