RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor: ez most nem a kísérletező kedvű holdkórosok ideje

Erős videórészlet került ki az internetre Orbán Viktor friss beszédéből.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.10. 19:38
Fidesz-kongresszus Orbán Viktor béke

„Két út áll előttünk. Nekünk mindig a magyarok érdeke az első. Újra győzni fogunk!” – írta Orbán Viktor január 10-én, szombaton, a 31. Fidesz-kongresszus napján a Facebook-oldalán, ahol egy fontos részletet is megosztott a beszédéből.

Orbán Viktor 2026_01_10 Budapest fidesz kongresszus szelfi vége
Fotó: MW

Ez most nem a kísérletező kedvű holdkórosok ideje. A veszélyek korában élünk. Békés, biztonságos, kiszámítható életet csak szavatartó, hűséges és tapasztalt kormányok adhatnak a nemzeteknek. Két út áll előttünk. Áprilisban az egyik útra igent, a másikra nemet fog mondani Magyarország. Az egyik, a magyar út a béke útja, a másik Brüsszelé és a háborúé. Barátaim, a magyar út békés, a magyar út biztonságos, a magyar út sikeres, a a magyar út felfelé visz, és ezen az úton mindenki minden évben léphet egyet előre

– mondta beszédében Magyarország miniszterelnöke a megosztott videóban. A felvételhez ezt írta: „Két út áll előttünk. Nekünk mindig a magyarok érdeke az első. Újra győzni fogunk!”

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu