Orbán Viktor: ez most nem a kísérletező kedvű holdkórosok ideje

„Két út áll előttünk. Nekünk mindig a magyarok érdeke az első. Újra győzni fogunk!” – írta Orbán Viktor január 10-én, szombaton, a 31. Fidesz-kongresszus napján a Facebook-oldalán, ahol egy fontos részletet is megosztott a beszédéből.

Fotó: MW

Ez most nem a kísérletező kedvű holdkórosok ideje. A veszélyek korában élünk. Békés, biztonságos, kiszámítható életet csak szavatartó, hűséges és tapasztalt kormányok adhatnak a nemzeteknek. Két út áll előttünk. Áprilisban az egyik útra igent, a másikra nemet fog mondani Magyarország. Az egyik, a magyar út a béke útja, a másik Brüsszelé és a háborúé. Barátaim, a magyar út békés, a magyar út biztonságos, a magyar út sikeres, a a magyar út felfelé visz, és ezen az úton mindenki minden évben léphet egyet előre

– mondta beszédében Magyarország miniszterelnöke a megosztott videóban. A felvételhez ezt írta: „Két út áll előttünk. Nekünk mindig a magyarok érdeke az első. Újra győzni fogunk!”