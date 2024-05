Karácsony Gergely és a mögötte álló Gyurcsány-árnyékkormány együtt vitték csődbe Budapestet

Miközben Karácsony Gergely főpolgármester folyamatosan csődöt kiáltott, a budapestiek pénze folyamatosan vándorolt Gyurcsány embereinek zsebébe. A "csődpolgármester" még akkor is százmilliós nagyságrendű jutalmat osztott, amikor hitelből vegetált az egyébként gazdátlan város. Nem csökkentett a tanácsadói gárdán sem, több mint harmincan adtak tanácsot a Városházán 4,5 éven keresztül vastag fizetésért, miközben semmi önálló fejlesztés, érdemi munka nem történt Budapesten. Pedig rekordnagyságú tartalékot, 214 milliárdot örökölt Tarlós Istvántól, ahogyan szintén rekordbevételre, 1100 milliárd forintnyi iparűzési adóra tett szert.

És, ha már a rekordoknál tartunk, a "csődpolgármester" abban is toplistás lett, hogy soha ennyi hatósági nyomozás és vizsgálat nem volt fővárost érintő ügyekben, mint hivatalba lépése óta. Szentkirályi Alexandra a Fidesz-KDNP főpolgármesterjelöltje azt ígérte, "kitakarítja" a Városházát.

„Gyurcsány-árnyékkormány" vezeti ma Budapestet Fotó: Metropol

Miközben a budapestiek térdig gázoltak a szemétben, a gazban, vagy éppen a drogosokat és ellátatlan hajléktalanokat kerülgették az utcán, esetleg a dugókban toporogtak, vagy a jócskán megdrágult vagy fizetőssé vált parkolóhelyeket vadászták, a színfalak mögött és Karácsony Gergely asszisztálása mellett, Gyurcsány Ferenc és Bajnai Gordon emberei talicskázták ki a fővárosiak pénzét. A mantraszerűen kormányra mutogató "csődpolgármester" saját nagyberuházást nem indított, a meglévőket viszont gyanúsan –mint a Blaha, a Lánchíd vagy a 3-as metró felújítása – "újragondolta" (újraosztotta?), és kivétel nélkül kevesebb műszaki tartalmat valósított meg az eredeti tervekhez képest, viszont milliárdokkal drágábban.

Így történhetett meg, hogy a lakosság egy szimpla kőtengert kapott a Blahával, ahol sem lift, sem aluljáróbővítés, sem közösségi épület nem készült. Mindennek tetejében még 400 millió forinttal drágább is lett a "fapadosabb" tér az eredeti tervekhez képest. A Lánchíd esetében plusz 5 milliárd forintról beszélünk, ráadásul a kivitelező itt is gány munkát végzett, mindezt a budapestiek zsebére...

Karácsony végleg "összebútorozott" főnökeivel: a Gyurcsány-házaspárral és a DK-val

Gyurcsány bizalmi emberei állnak sorba Karácsony kasszájánál

Maga Karácsony Gergely is a Gyurcsány-korszak egyik levitézlett tanácsadója volt, így pláne nem meglepő, hogy a Fővárosi Önkormányzat 2019-ben megtelt a bukott exminiszterelnök bukott politikusaival, Karácsony pedig szó nélkül átadta nekik az irányítást. A csődpolgármester sosem volt a maga ura, hiszen valójában Gyurcsány és Bajnai emberei irányítottak helyette.

Íme néhány azok közül, akik vezették 4,5 évig valójában a fővárost:

Gál J. Zoltánnak , a volt szocialista kormányszóvivőnek, a Gyurcsány-féle bukott kormány államtitkárának például kifejezetten a csődpolgármester ellenőrzése volt a feladata. Eleinte a vélhetően külföldről finanszírozott, és "mikroadományocskákból" is pénzelt Karácsony miniszterelnök-jelölti kampányát vezette, majd a bukta után a Főpolgármesteri Hivatalban stratégiai főtanácsadói pozícióból irányította a csődpolgármester nem létező városvezetői munkáját. Állítólag még Karácsony Facebook-posztjait is ő írja...

, a volt szocialista kormányszóvivőnek, a Gyurcsány-féle bukott kormány államtitkárának például kifejezetten a csődpolgármester ellenőrzése volt a feladata. Eleinte a vélhetően külföldről finanszírozott, és "mikroadományocskákból" is pénzelt Karácsony miniszterelnök-jelölti kampányát vezette, majd a bukta után a Főpolgármesteri Hivatalban stratégiai főtanácsadói pozícióból irányította a csődpolgármester nem létező városvezetői munkáját. Állítólag még Karácsony Facebook-posztjait is ő írja... A másik legfontosabb pozíciót Draskovics Tibor ("Drazsé") , a Gyurcsány-kormány pénzügyi, majd igazságügyi és rendészeti minisztere kapta meg. A hosszú évekig láthatatlanná váló "Drazsé" egy csapásra a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) igazgatósági elnöke lett.

, a Gyurcsány-kormány pénzügyi, majd igazságügyi és rendészeti minisztere kapta meg. A hosszú évekig láthatatlanná váló "Drazsé" egy csapásra a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) igazgatósági elnöke lett. Központi szerepet tölt be még Karácsony mellett Tordai Csaba ügyvéd, aki Demszky kabinetfőnökeként kezdte, majd Gyurcsány Miniszterelnöki Hivatalának államtitkára lett és Bajnai is megtartotta pozíciójában. Ebben az időben ismerkedtek meg Karácsonnyal is. Tordai egyébként nemcsak a baloldali kormányokhoz, de a Soros-birodalomhoz is ezer szállal kötődik: alapítója és társtulajdonosa volt a bevándorláspárti spekuláns által finanszírozott Átlátszónak, de kuratóriumi tagja is volt a Bajnai Gordon-féle Haza és Haladás Alapítványnak és a szintén sorosista is Költségvetési Felelősségi Intézetet is ő alapította ő alapította.

ügyvéd, aki kabinetfőnökeként kezdte, majd Gyurcsány Miniszterelnöki Hivatalának államtitkára lett és is megtartotta pozíciójában. Ebben az időben ismerkedtek meg Karácsonnyal is. Tordai egyébként nemcsak a baloldali kormányokhoz, de a is ezer szállal kötődik: Kiss Ambrus főpolgármester-helyettes is kulcsember: 2002-től a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztériumban dolgozott, majd miniszteri tanácsadó és kabinetvezető lett a Miniszterelnöki Hivatalban. 2009 áprilisától a Bajnai-kormány társadalompolitikai szakállamtitkára lett.

főpolgármester-helyettes is kulcsember: 2002-től a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztériumban dolgozott, majd miniszteri tanácsadó és kabinetvezető lett a Miniszterelnöki Hivatalban. 2009 áprilisától a Bajnai-kormány társadalompolitikai szakállamtitkára lett. Karácsony mellett találjuk Böcskei Balázst is, aki 2019-től társadalmi kapcsolatokért felelős önkormányzati főtanácsadó. Mint ismeretes, a Gyurcsány-párt brüsszeli delegációja éppen cégét, a RESPUBLICA Elemző Kutató és Tanácsadó Kft.-t bízta meg tanulmányok elkészítésével és egyéb szolgáltatások nyújtásával.

is, aki 2019-től társadalmi kapcsolatokért felelős önkormányzati főtanácsadó. Mint ismeretes, a Gyurcsány-párt brüsszeli delegációja éppen cégét, a RESPUBLICA Elemző Kutató és Tanácsadó Kft.-t bízta meg tanulmányok elkészítésével és egyéb szolgáltatások nyújtásával. És ne feledkezzünk meg a leghírhedtebb Gyurcsány-fiókáról, Karácsony Gergely kedvenc cégvezéréről, a budapesti közműcégeket vezető Mártha Imréről sem: a milliárdosok fényűző életét élő aranyifjú vezeti ma a kukásokat, kertészetet, temetkezési intézetet, FŐTÁV-ot egyesítő nagy fővárosi céget...

Rekordmennyiségű nyomozás folyik fővárosi ügyekben

Fotó: Havran Zoltán

Érdekesség, hogy Karácsony Gergely egy dologban döntött csúcsot, elődeihez képest kimagasló mennyiségű zűrös és korrupciógyanús ügyben zajlik nyomozás vagy hatósági vizsgálódás. A lista annál is durvább, mint gondolnánk, főleg, ha a választási adományládika ügyétől és a szintén Karácsony miniszterelnöki-kampányához kapcsolódó Key Price Kft-ügytől eltekintünk.

Buszmutyi : hamisított iratok-A BKV használtbusz-bérlési pályázata során olyan céggel szerződött a főváros, amelynek busza sem volt, ráadásul más vállalat tulajdonában lévő járművekkel pályázott.

: hamisított iratok-A BKV használtbusz-bérlési pályázata során olyan céggel szerződött a főváros, amelynek busza sem volt, ráadásul más vállalat tulajdonában lévő járművekkel pályázott. Hídpénz-botrány :baloldali számlagyárhoz folyhattak pénzek, miközben a Lánchíd felújítása – hasonlóan a Blaha Lujza térhez – drágább és silányabb lett

:baloldali számlagyárhoz folyhattak pénzek, miközben a Lánchíd felújítása – hasonlóan a Blaha Lujza térhez – drágább és silányabb lett Temető-botrány : 70 milliót fizettek ki a semmire. A Budapesti Közművek Zrt.-hez tartozó temetkezési főigazgatóság által megbízott kertészeti cégnek, a fővárosi temetőket kellett volna karbantartania, a feladat azonban nem teljesült. Mégis befogadták a számláikat és fizettek csont nélkül...

: 70 milliót fizettek ki a semmire. A Budapesti Közművek Zrt.-hez tartozó temetkezési főigazgatóság által megbízott kertészeti cégnek, a fővárosi temetőket kellett volna karbantartania, a feladat azonban nem teljesült. Mégis befogadták a számláikat és fizettek csont nélkül... BKV-hajómutyi : a hajók nem járnak, a pénz elfolyik. A kiírt közbeszerzési pályázaton nem megfelelő referenciákkal nyerhetett tendert egy cég...

: a hajók nem járnak, a pénz elfolyik. A kiírt közbeszerzési pályázaton nem megfelelő referenciákkal nyerhetett tendert egy cég... Városháza-gate: A botrány 2021-ben robbant ki, amikor kiderült, a budapesti városvezetés titokban értékesíteni akarhatta a Városházát - és ekkor derült ki, hogy a baloldali polgármesterek körül működik egy "ingatlanértékesítő hálózat", amely átszövi egész Budapestet...

Gyurcsány emberei Budapestet csődközelbe sodorták, korábban pedig eladósították Magyarországot

Karácsony Gergely tanácsadói és a fővárosban egyéb pozíciókat betöltő emberei 2010 előtt már megbuktak egyszer. Ők azok a politikai szereplők ugyanis, akik 2010 előtt teljesen tönkretették és eladósították Magyarországot. Az ország baloldali kormányai több millió magyar családot tettek tönkre, megsarcolták a fiatalokat, elvették az otthonteremtési támogatásokat és a 13. havi nyugdíjat, megszüntették a családi adókedvezményt, illetve háromszorosára emelték a gáz, míg kétszeresére az áram árát. Ez utóbbi azt eredményezte, hogy az egész Európai Unióban a magyar családoknak volt a legdrágább a rezsiköltség. A Gyurcsány-korszak emberei ezermilliárd forintot vettek el a magyar egészségügytől, sok ezer aktív kórházi ágyat szüntettek meg, komplett kórházakat zártak be és több ezer dolgozót üldöztek el a magyar egészségügyből.

Most ugyanezek az emberek vezetik és viszik csődbe Budapestet Karácsony Gergely háta mögött - például Karácsony, aki mögött gyakorlatilag nincs párt, lépni sem tud a Fővárosi Közgyűlésben a Gyurcsány-párt szavazatai nélkül.

A Lakógyűlés bonyolításából is "jóllakott" a baloldal?

Úgy látszik, hiába fizet meg 34 tanácsadót a Városháza, Karácsony 4,5 évig folyamatosan csőddel riogatott és fizetésképtelenségről beszélt. Megszorító csomagja részeként BKK-jegyárakat emelt, és hitelfelvételbe is belehajszolja a várost, de arra mégis volt pénz közben, amire a DK-s többségű képviselők akarták, hogy legyen. A Lakógyűlés bonyolítása pont ilyen volt, amelyben megjelent például a Crevocorp Kft., amely megalakulása óta jól ismert Dobrev Klára előkampányából, és a DK pártalapítványa, vagy éppen László Imre vagy Niedermüller Péter, vagy Cserdiné Németh Angéla polgármesterek számára is. A baloldali vezetésű II. kerülettől is kapott milliós megbízást, de ők voltak azok, akik Márki-Zay Péter szórólapjait, reklámanyagait is készítették a tavalyi országgyűlési választás előtt. De feltűnik a Publicus közvélemény-kutató intézet, és felbukkant Zaránd Péter – Márki-Zay, a Momentum és Puzsér Róbert egykori kampányfőnöke is, milliós megbízásokat kapva.

Szentkirályi: Ki kell takarítani a Városházát!

Szentkirályi Alexandra ígéri: "kiszabadítja Budapestet Gyurcsány fogságából" Fotó: Balogh Zoltán

Orbán Viktor miniszterelnök szerint Karácsony legnagyobb hibája a számtalan elszalasztott lehetőség, azaz, hogy a főpolgármester nem csinált semmit a budapestiekért. Szentkirályi Alexandra, a Fidesz-KDNP főpolgármesterjelöltje úgy véli: ahhoz, hogy Budapest fejlődni tudjon a Városházát kell "kitakarítani" először, hiszen Gyurcsány emberei miatt került lejtmenetbe Budapest. Mint fogalmazott videójában: "Közpénzből készpénz lett, hídpénzbotrány, Városháza-gate, hogy a kerületekről már ne is beszéljünk".

Fejétől bűzlik a hal, egészen egyszerűen amíg Gyurcsány Ferenc, illetve az egész Gyurcsány-hangulat ott ül a Városházán, addig nem fogunk egyről a kettőre jutni. Azt be kell látni, hogy a gyökerénél kell kezelni a problémát, ki kell rakni az összes Gyurcsány-embert a Városházáról. Mert addig soha nem a budapestiek fognak előnyt élvezni, és az ő érdekeik lesz a prioritás, hanem Gyurcsány Ferenc érdekei lesznek a prioritás

– mondta Szentkirályi hozzátéve:"Az összes Gyurcsány-embert eltávolítom a Városházáról!"