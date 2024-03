Mikroadomány-botrány: szorul a hurok Karácsony Gergelyék körül

Honnan jöttek a vadiúj font- és eurókötegek? Tényleg magyar átlagemberek dobálták be adományládákba az utcán? Már több bűncselekmény miatt is nyomoznak a NAV szakemberei, a súlyos visszaélések miatt gyanúsítás is történt.