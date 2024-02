Így landoltak a százmilliós mikroadományok a dollárbaloldalon

A dúsgazdag donoroktól érkező vaskos összegekről beszélt elismerően Korányi Dávid, az Action for Democracy (A4D) ügyvezető igazgatója az X-en található MagaBabe nevű profilon megosztott újabb felvételen – derül ki a Mandiner cikkéből.

Korányi Dávid közösségi oldalon árulat el, mekkora az ideális mikroadomány

Azt mondanám, hogy kétmillió (dollár). Azt gondolom, ez egy olyan összeg, amivel már be lehet kerülni az Action for Democracy legnagyobb adományozóinak a panteonjába

– jelentette ki Korányi. A Bajnai Gordon bizalmi köreibe tartozó aktivista tehát 700 millió forintot meghaladó összeghatárban húzta meg azt a vonalat, amely fölött valóban számottevőnek tartják az adományokat az A4D-nél.

A lap úgy vélekedett: ez azért figyelemreméltó, mert amikor kiderült, hogy a szervezeten keresztül milliárdos összegekkel támogatták külföldről a magyarországi ellenzék 2022-es választási kampányát, Korányiék azt bizonygatták, hogy több mint tízezer átlagember kis összegű „mikroadományaiból” jött össze a nagyjából hárommilliárd forint oroszlánrésze. Mindezzel pedig azt a látszatot igyekeztek kelteni, hogy tőről metszett civil kezdeményezésként a demokrácia fennkölt elvei mentén cselekednek – értékeltek.

A legújabb videóban Korányi úgy fogalmazott:

nem vagyok fölhatalmazva rá, hogy megnevezzem a támogatóinkat, ezért sem megerősíteni, sem cáfolni nem tudom, hogy ő (Soros György) támogatott-e minket.

Eric Koch, az Action for Democracy együttműködő partnere egy korábban nyilvánosságra került videóban azt mondta:

őszintén szólva azt gondolom, hogy ő (Soros György) volt a messzemenően legnagyobb adományozó.

Ezt egyébként már a korábban megosztott felvételek egyikén is elismerte, ám először a diszkréció kritériumaira hivatkozva megtagadta a legfőbb donor megnevezését. Amikor a beszélgetőpartnere rákérdezett, vajon Sorosról van-e szó, Koch azonnal rávágta, hogy persze. Kati Martonnak, az A4D kuratóriumi elnökének a reakciója szintén azt mutatja, hogy a szervezeten kívüliekkel történő érintkezéseik során gyakorlatilag nyílt titokként kezelik Sorosnak a projektben játszott főszerepét. Amikor ugyanis Marton beszélgetőtársa arról érdeklődött, hogy Sorostól származnak-e a pénzek, az írónő figyelmeztette, ezt ne is hozza szóba – idézték fel.

A korábbi videókból szintén kiderült, hogy az A4D prominensei az amerikai demokrata párti vezetéssel is szorosan együttműködtek a befolyásgyakorlási műveleteik során. Kati Marton például azt fejtegette az egyik felvételen: Lengyelországban elsőként a varsói amerikai nagykövettel egyeztetett, hogy előkészítse a talajt Donald Tusk és szövetségesei kormányra segítéséhez.

Emellett

az A4D és az együttműködő partnereik valóságos kampánygépezetet is működtettek a kipécézett nemzeti vezetők, köztük Orbán Viktor miniszterelnök lejáratására.

A tavaly nyáron a titkosítás alól részben feloldott titkosszolgálati jelentés feltárta, hogy az Action for Democracy-n, illetve egy azonos célú, svájci alapítványon keresztül több mint négymilliárd forint érkezett Magyarországra, a pénzekkel a baloldal választási kampányát segítették. Milliárdos összegek kerültek a lejárató portálokat működtető EzaLényeg nevű médiabirodalom kiadójához, az Oraculum 2020 Kft.-hez, valamint a Bajnai Gordon egykori baloldali miniszterelnök érdekeltségébe tartozó DatAdat céghálójához – emlékeztetett a Mandiner.

A nemzeti oldal erős összetartása akadályozta meg, hogy globalista erők kormányt buktassanak – közölte a Magyar Nemzettel Nagy Ervin, a XXI. Század Intézet elemzője. Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára pedig arról beszélt, hogy az Action for Democracy Magyarországra is nagyon komoly összegeket küldött, ez a típusú tevékenység pedig sokkal nagyobb intenzitással zajlik majd az európai parlamenti választások felé közeledve.

„Biztos vagyok benne, hogy valamilyen formában ismét megpróbálnak beavatkozni a magyar belpolitikába, hisz sorsdöntő választások elé nézünk. Nálunk is és úgy általában egész ­Európában. Minden kutatóintézet jobbratolódást jósol az uniós választásokon, a kérdés inkább az, hogy ez milyen mértékű lesz. Az Action for Democracy, illetve más olyan progresszív nézeteket valló NGO-k, amelyek ugyan nem vesznek részt a demokratikus versenyben, de a baloldal szekerét tolják, mindezzel tisztában vannak. Céljuk, hogy a jobbratolódás ne legyen valódi fordulat” – fogalmazott Nagy Ervin.

A XXI. Század Intézet elemzője hangsúlyozta, hogy idáig is óriási pénzeket mozgattak meg, de a legutóbbi nyilatkozatokból úgy tűnik, hogy nem mondtak le Magyarország politikai gyarmatosításáról. Mint mondta, megvan a tudásuk, az elmúlt években fontos tapasztalatokat szereztek idehaza és más – az ő értelmezésük szerint – „csatatérállamokban”.

„Nálunk rossz befektetés volt a hazai baloldal támogatása, ami nem jelenti azt, hogy az antidemokratikus módszer és az eszközkészletük, amivel élnek, ne lenne működőképes. Gondoljunk csak arra, hogy Korányi Dávid” – a közelmúltban kiszivárgott videókban – nyíltan beszélt arról, hogy miként avatkoztak be sikeresen Lengyelországban. Magyarországon nem a pénz vagy az akarat hiánya, hanem a magyar baloldal alkalmatlansága és a nemzeti oldal erős összetartása akadályozta meg, hogy globalista erők kormányt buktassanak és vegyék át a hatalmat

– húzta alá az elemző.

Jelezte, hogy a szuverenitásvédelmi törvény és a Szuverenitásvédelmi Hivatal papíron jó eszköz a beavatkozással szemben, és az ott dolgozók mindent meg fognak tenni azért, hogy ne avatkozhassanak be külföldi erők a magyar politikába, de a főpróba a mostani választások lesznek. A szakértő szerint a törvény és a hivatal mellett az átláthatóság a legjobb önvédelem.

Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára a Hír TV-n futó Bayer-show-ban közölte: az Action for Democracy Magyarországra is nagyon komoly összegeket küldött, úgynevezett civileknek, akik aztán politikai kampánytevékenységet folytattak, és ennek az egyik fő embere, nevezett Korányi Dávid teljes nyíltsággal beszélt arról, hogyan csinálták ezt Lengyelországban. „Ilyen választói csoportok, olyan választói csoportok, civilnek mondott szervezetek, amelyek egyébként Magyarországon az ellenzéket támogatják vagy az ellenzék malmára hajtják a vizet, de persze erről nem beszélnek. Tételesen levezette, hogy Lengyelországban ezt hogyan csinálták, és hogy sikerült. Na most, hogyha Lengyelországban csinálják, akkor Magyarországon is még egyszer meg fogják próbálni” – mutatott rá a kormánypárti politikus.

„Olyan óriási meglepetésekre azok után, amit 2022-ben láttunk, ne számítsunk. Négymilliárdnak megfelelő összeg érkezett be mikroadományokon keresztül. Hogy bírták ezt ki nevetés nélkül, amikor erre hivatkoztak? A 2022-es választási kampányban azt látjuk és tudjuk, hogy azóta is érkeznek ezek az összegek, és hogyha sorsdöntő választás lesz, márpedig sorsdöntő választás lesz, sorsdöntő európai választás júniusban, akkor teljesen biztosak lehetünk abban, hogy ez a típusú tevékenység nemhogy csillapodna, hanem sokkal nagyobb intenzitással zajlik majd, úgyhogy azt tudjuk nekik üzenni, hogy mi felkészültünk erre a küzdelemre. A mi közösségünk mindig a legnagyobb nyomás alatt tudta leadni a legnagyobb teljesítményt, és ami a legfontosabb, az ország érdekében”

– szögezte le Dömötör Csaba, akinek a szavait a Ripost idézi.