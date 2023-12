Tragikus gazdálkodás: hitelből él, 55 milliárd forint mínuszban van Karácsony Gergely fővárosa

„Mindent összevetve, az inflációval és a háború miatti nehéz helyzettel együtt is dupla annyi pénzzel gazdálkodott Karácsony Gergely, mint fideszes elődje, Tarlós István 2018-ban, utolsó teljes évében. Az elmúlt években reálértéken is jobb pénzügyi lehetőségei voltak Budapestnek, mint korábban bármikor. Ennek ellenére a baloldali főpolgármester négy év alatt egyetlen önálló beruházást sem indított, a meglévő kettő, a Lánchíd és a Blaha Lujza tér is a korábbi városvezetéshez kötődik, a baloldali főpolgármester csak rontott az eredeti terveken. Karácsony minden évben rekordmennyiségű iparűzési adót zsebelhetett be, az idei 274 milliárd forintot már elköltötte, sőt további 5 milliárddal került mínuszba a város a korábbi 50 milliárd mellett” – mondta el lapunknak Wintermantel Zsolt, aki a 2024-es költségvetés miatt aggódik, hiszen nyoma sincs benne a spórolásnak, és a mínusz 55 milliárd forintot is ebből kell kifizetnie a városnak. A fővárosi Fidesz–KDNP-frakció vezetője úgy véli, egész egyszerűen alkalmatlan a jelenlegi városvezetés arra, hogy ellássa feladatait.

Wintermantel Zsolt szerint Karácsony Gergelyék trükköznek és hitelt hitelre halmoznak Fotó: Bach Máté

Homály fedi, miből tudja finanszírozni Karácsony Gergely nagyszabású bejelentését, miszerint 13 és fél százalékos bérfejlesztést hajt végre Budapest – tudtuk meg a fideszes politikustól. Wintermantel szerint ez is csak egy átgondolatlan kommunikációs bejelentés, vélhetően hitegetése a budapesti munkavállalóknak a választások előtt. „A főpolgármester úgy ígérget, hogy közben a biztonságos napi működésről sem beszélhetünk. A főváros 2024-es költségvetésében a rekordméretű, 300 milliárd feletti iparűzésiadó-bevétel ellenére sem látunk jelentős fejlesztéseket. A város lejtmenetben van, miközben Gyurcsány embereire mindig jut pénz. A főváros jelenlegi gazdasági helyzetét nemtörődöm módon és felelőtlenül kezeli Karácsony Gergely” – mondta Wintermantel Zsolt lapunknak.

Karácsony Gergely ugyanúgy csődbe vitte Budapestet, ahogyan főnöke, Gyurcsány Ferenc Magyarországot Fotó: Balogh Zoltán / MTI

Jöhet a sarcdominó, és összeomolhat a tömegközlekedés

„Alkalmatlan a főváros vezetésére Karácsony Gergely, egyszerűen hiányzik ez a képessége. Nem gondolkodik, nem tervez, csak sodródik az árral. Mindazonáltal a főpolgármesternek a saját embereire, jutalmakra mindig van pénze, ezek mellett viszont várható az autóbusz-jegyárak és a parkolási díjak megemelése” – mondta a Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője.

1990, a rendszerváltozás óta nem fordult elő még, hogy működési hiánya legyen Budapestnek. Az év végi folyószámlahitelt tiltja is a törvény. Voltak hitelei a Demszky-időszaknak is, és minimális Tarlós idejében, de ezek beruházási, fejlesztési hitelek voltak, a város gyarapodását szolgálták. Jelenleg az, hogy egyik évről a másikra folyószámlahitelt vigyen át a város, az egy jogi kiskapu. Ezt játssza ki Karácsony Gergely és Gyurcsány Ferenc koalíciója a faktorálási eljárással

– hívta fel a figyelmet Wintermantel Zsolt. A politikus hozzátette: „Ez végzetes Budapest számára, teljes eladósodási spirált indít. Karácsonyék csak »élnek bele a mába«, és ha nem sikerül nyáron leváltani a baloldali vezetést a főváros éléről, akkor akár a technikai csőd is bekövetkezhet, leállhat a közösségi közlekedés vagy a város működése.”