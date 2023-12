Árvíz a Rómain: „Karácsony Gergely és Kiss László jöjjön homokzsákot pakolni!”

Megfeszített munkával készülünk az árvízre, nagyon nehéz embereket találni a munkára, ezért szeretnénk kihívni személyesen Karácsony Gergely főpolgármestert és Kiss Lászlót, Óbuda polgármesterét egy zsákos partira. Nézzük meg, ki a legény a gáton, egy órán belül ki tud több zsákot megtölteni homokkal. Mindenképpen javasoljuk azt, hogy mindenki, aki itt a Római-parton segíti a védekezést, előtte oltassa be magát Hepatitisz-A ellen, a területnek súlyos a szennyvízterhelése, emésztőgödrök, csatornázatlan területek vannak itt a parton, és a Duna is hoz magával rengeteg kórokozót. Ezért is felelőtlennek tartjuk azt, hogy a főpolgármester által szignált módon, a Királyok útja - Nánási út mentén építik meg majd a gátat.