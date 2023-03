A Római-part árvízvédelmének kiépítése igazi darázsfészek. Most leginkább Karácsony Gergely egyszemélyi döntése verte ki a lakosságnál a biztosítékot, hiszen a főpolgármester új nyomvonalat jelölt ki a Királyok útja-Nánási út mentén. Így viszont a parthoz közel élő kétezer ember és az ő vagyonuk veszélybe kerül. Tarlós István korábbi főpolgármester szerint Karácsony a meggondolatlan döntését és a "kamu demokráciázós, beszélgetős kommunikációt" csak a jövő évi önkormányzati választások miatt dobta be, és közben nem mérte fel, hogy olyan felelősséget vett magára, aminek a súlya tönkre teheti. A Metropol interjúja.

Tarlós István érzelmileg is kötődik a Római-parthoz, szinte ott nőtt fel, saját kezével lapátolt a nyúlgát magasításakor gimnazistaként 1965-ben. Fotó: Kurucz Árpád

Metropol: Karácsony Gergely egyszemélyi döntése, hogy a Királyok útja-Nánási út mentén lesz az árvízvédelmi gát nyomvonala. Mit szól ehhez?

Tarlós István: Meggondolatlan lépés. A főpolgármester úr azzal, hogy a közgyűlési határozatot megelőzve döntött, olyan felelősséget vett magára, amitől hosszú távon nem tud majd megszabadulni. Ha tényleg ott építik meg a védművet, akkor azt a szerződést valakinek alá kell írnia. Kíváncsi vagyok, ki vállalja majd ezt magára. Karácsony Gergely képzettsége, szakterülete teljesen más. Ő maga műszaki, élet- és vagyonvédelmi szempontból nemigen képes úgy értelmezni a védmű kérdését, ahogyan ezt a helyzet és a műfaj megkívánja.

A gátat korábban a partél mentén képzelték el, a szakemberek szerint ez védene meg mindenkit az víz pusztításától. Fotó: Czagány Balázs

Metropol: Ön szerint mi lehet az oka annak, hogy éppen most jelentették be a döntést, olyan sürgősen, hogy még a közgyűlés sem szólhatott hozzá?

T.I.: A jelenlegi főpolgármester úr már 2016-ban állította: tudja, hogy a Királyok útján kell építeni a gátat. Akkor viszont önkéntelenül adódik a kérdés most: mi az oka annak, hogy Karácsony Gergely közel négy éve alatt még a konkrét kiviteli tervek készítéséig sem jutottak el? Mire várnak azóta? Én megmondom: szokás szerint az időt húzzák. Mire a kiviteli tervek elkészülnek, az engedélyek megszületnek, lefut a közbeszerzés, a tendereztetés, a döntés, az esetleges fellebbezések, a szerződéskötés, időben ezek bőven túlmutatnak a 2024-es önkormányzati választás időpontján, ahol viszont kampányolni szeretnének ezzel a kamu demokráciázós, beszélgetős kommunikációval.

Bár lakossági véleményre is alapozza Karácsony Gergely az új nyomvonalat, a helyiek mégis "hülyeségnek" tartják az ötletet. Szerintük a már hatályos törvény és kormányrendelet egyértelműen meghatározza, hogy a parttól 50 méterre kell megépíteni a gátat. Fotó: Máté Krisztián

Metropol: Karácsony Gergelyék csak tervezésről beszélnek, kivitelezésről szó sincs egyelőre.

T.I.: Most bármit mondhatnak. Az önkormányzati választások idejére még a tényleges kiviteli költségek sem lesznek világosak, nemhogy a hibás lépések. Az is könnyen elképzelhető, hogy mire minderre fény derül, addigra az is kiderül, hogy a fővárosnak jóval kevesebb forrása lesz rá, mint szükséges. Hiszen például a Királyok útján a kötelező közműkiváltások költségét most erősen alábecsülik. Ha elérkezik az ideje, akkor a szokásos módon nyilván be fogják jelenteni, hogy minden a kormány hibája, mert nem ad rá pénzt. Az ellenzéki médiában olvashatjuk majd, hogy a városvezetésnek semmi köze a problémához. Na, azért ne felejtsük el, mi mégiscsak otthagytunk 200 milliárd forintot Karácsony Gergelyéknek. Otthagytunk terveket a mobilvédműre hat, a parti nyomvonalat támogató szakvéleménnyel együtt. Érthetetlen, hogy közel négy éve gyakorlati értelemben semmi nem történt a Római-parton. Tehát az, hogy ott időnként beszélgetnek, az nem teljesítmény.

Ha a Királyok útja-Nánási út mentén epítenék meg egyszer majd a védművet, nemcsak a lakóházak, hanem a hotelek és vendéglátóhelyek is veszélyben lennének. Fotó: Metropol

Metropol: Önök milyen szakvéleményekből dolgoztak? Ezek Karácsony Gergely számára is rendelkezésre álltak?

T.I.: Természetesen. Ezeket egyébként nem akárkik készítették: például a Műszaki Egyetem, a Magyar Tudományos Akadémia egy tudóscsoportja, a Vízügyi Tudományos Tanács vagy a Mélyépterv, véleményezte a Vízügyi Főigazgatóság. Tudja, mi a közös nevezőjük? Mindegyik azt mondja ki, hogy nem a Nánási út-Királyok útjánál kell megépíteni a védművet, hanem a parti sávban. Máig őrzöm ezeknek a dokumentumoknak a másolatát.

A Karácsony által sokat hangoztatott zöld szempontok is sántítanak a lakosság szerint, hiszen a zöldfelület több, mint 80 százaléka magántulajdonban van. Fotó: Bánkúti Sándor

Metropol: Önnek már 2016 előtt is fontos célja volt a Római-part árvízvédelmének kialakítása…

T.I.: Egyike volt a legfontosabb terveimnek, hogy a csillaghegyi öblözet árvízvédelmét biztosítsuk. Zavart ugyanis, hogy a rendszerváltozást követően sem történt semmi, ezért mi belefogtunk. De az árvízvédelmi projekt a zöldeknek mondott politikai csoportosulás törekvéseivel, illetve a környékbeliek némi orientálásával tájvédelmi projektté változott. Nekem is dilemmám volt, hogy a nem kis politikai nyomásra egy rendkívül drága árvízvédelmi művet építsek-e a Királyok útja-Nánási út mentén, hat ilyen szakvélemény ellenében, ami a birtokunkban van. Mi van, ha tízmilliárdokat kifizetünk egy védműre, annak tudatában, hogy mennyi embert és egyéb értéket zárunk ki a védelemből?

Metropol: Tehát a baloldal félrevezette és feltüzelte a lakosságot?

T.I.: Így talán karcos a megfogalmazás, de nem véletlen, hogy Demszky Gábor 20 éve alatt semmi nem történt ott. Ők se merték és eszük ágában sem volt megkezdeni az építést a Királyok útja nyomvonalon. Demszky Gábor fel tudta mérni, hogy ennek milyen konzekvenciái lehetnek. Karácsony Gergely nem. Mi az árvízvédelmet elkezdtük az Arany-hegyi patak jelentős szakaszának védmű kiépítésével, és a pünkösdfürdői védmű befejezésével. Északon a Barát-patak védelmét a Belügyminisztérium átvállalta tőlünk, így csak a Dunával párhuzamos három kilométeres szakasz védműve volt, ami örökös politikai feszültségkeltés és vita tárgya lett. Ott egyszerűen olyan közeget teremtettek, hogy hiába terveztettünk, hoztunk meg döntéseket, gyakorlatilag egy politikai küzdőtérré változtatta az ellenzék a mobilgát kérdését, eleve a mobilgátas védekezésmódot is támadták. Egyébként elgondolkodtató, hogy abban az időben mindenáron népszavazást akartak, de amikor mi zöld utat adtunk ennek, akkor érdekes módon át sem vették az aláíróíveket.

Olcsóbb és egyszerűbb lenne a partél mentén megépíteni a gátat. Fotó: Nagy Zoltan

Metropol: Ha minden főpolgármester számba vette a Királyok útja-Nánási út menti lehetőséget, akkor mik az ellenérvek?

T.I.: A Királyok útja-Nánási út mentén két alapközművezeték halad, az egyik gáz, a másik víz. Ezeket ki kell váltani. Irdatlan drága lesz. A főpolgármester-helyettestől – a hírek szerint - elhangzott áraknál lényegesen magasabb összegre prognosztizálható. A másik fontos szempont, hogy a Rómain a hullámtér már 1914 óta épül be. Üdülőövezetnek számított. Nem lehet kihagyni 2 ezer ott élő embert a védelemből és nagyon nagy az épített érték is. Tény, hogy nem kötelező megvédelni a hullámteret, de nem is tilos. Az a terület már vagy száz éve csak papíron hullámtér.

A helyiek elmondása szerint Karácsonyék egyik zöld érve az volt, hogy a Rómain lévő pocsolyákban békák petéznek, amit nem lenne jó megzavarni. A lakosság viszont úgy gondolja: a békák átmeneti vizeknél nem raknak petét. Fotó: Nagy Zoltan

Metropol: Karácsony Gergelyék zöld szempontokra hivatkoznak.

T.I.: Sokféle létesítmény van ott. Egy komolyabb kár esetén félő, hogy ez kevés lesz magyarázatnak. Egyrészt valóban egy vadregényesnek mondható környezet, de ahol mi a parti változatban megépíthettük volna a mobil védművet, attól az örökké befényképezgetett, vízbe lógó nagyobb fákat sem kellett volna kivágni. Ezek értéke vitatott ugyan, de megkérdőjelezhető a Királyok útján levő fákéhoz képest, amiket ugyanúgy ki kell vágni, igaz, kisebb számban, de hogy olyan fákat lássunk ott újra, ahhoz 50 év kell.

Metropol: A főpolgármester lakossági felméréssel is magyarázza a helyszín kiválasztását...

T.I.: Lakossági felmérés? Meggyőződéssel határos feltételezésem, hogy olyan emberek is szavaztak az online felmérésben, akik korábban a Római-part közelében sem jártak.

A Rómain élők azt is sérelmezik, hogy nincs lakossági fórum, csak tájékoztatást kapnak a már megszületett döntésekről. Két tájékoztatót ott is hagytak, mert szerintük ez így inkább megúszós a Városháza részéről, sem mint demokratikus. Fotó: Máté Krisztián

Metropol: Karácsonyék közösségi tervezést tettek lehetővé, ez is egy érv.

T.I.: A tájvédelmi kérdéseket el lehet dönteni közösségi tervezés formájában. Ez elég szokatlan szóhasználat ugyan műszaki tervezési kérdésekben, de fogadjuk el, hogy van ilyen. Ám egy élet- és vagyonvédelmi, katasztrófavédelmi műtárgy esetében ez egyszerűen elképzelhetetlen.

Kerpel-Fonius Gábor főpolgármester-helyettes az egyik ilyen tájékoztatón jelentette be, hogy a főpolgármester közgyűlési határozat nélkül, már egyszemélyben döntött a nyomvonalról. Fotó: Máté Krisztián

Metropol: A főpolgármester-helyettes azt mondta 2 ezer embernek, hogy akinek ez a helyszín nem felel meg, tulajdonképpen el is költözhet.

T.I.: A főpolgármester-helyettes úrnak máskor is voltak már olyan mondatai, amik feledhetetlenek. A Rómain, ahol ennyi ember életét és ekkora értéket kell védeni, olyan területet, amit már 109 év óta építenek be, azt nem lehet egy tollvonással kipipálni, hogy ehhez semmi közünk nincs.

Metropol: A helyieknek azt is mondták: menekülési útvonalként létrát biztosítanak a 2 ezer embernek, ha kiönt a Duna.

T.I.: Hát, ha ezt mondta valamelyik városvezető, az elég kezdetleges és sajátos elképzelés egy árvíz előli evakuálás lebonyolítására.

A főváros óbudai tájékoztatójáról készült videónkat itt nézheti meg:

A helyiek Karácsony Gergelyt nem tartják alkalmas városvezetőnek, emiatt a lemondását követelik. Fotó: Bánkúti Sándor / Metropol

Metropol: Ön szerint mi fog történni a Római-parti gát új nyomvonalának ügyével a választások után?

T.I.: Az ellenzéki médiatámogatást Karácsony Gergelyék a 2024-es választásokig valószínűleg meg tudják szerezni a Királyok útja nyomvonalhoz. Talán utána is – egy ideig. Ám, hogy mikor fog ott megtörténni az első kapavágás, előtte ki fog egy ilyen szerződést aláírni, aztán mi történik később, az egy másik történet. Erre sokan kíváncsiak szerintem...