Botrány a közmeghallgatáson: Niedermüller végleg a pokolba taszította Erzsébetvárost!

A Niedermüller-féle vezetés és Vitézy Dávid döntései miatt Erzsébetváros élhetetlenné vált. Egyszerűen botrányos, hogy nekik semmi sem számít, csak a profit, a haszon ész nélküli kiszolgálása. Niedermüller a kocsmalobbi hűséges szolgájaként nem az ott élő lakók érdekeit nézi. Elszabadult hajóágyúként szavazta le nemrég az éjféli záróra bevezetését célzó javaslatot. Most, a felháborító döntés után, Benedek Zsolt, a Fidesz VII. kerületi önkormányzati képviselője és Radics Béla, a fővárosi Fidesz képviselője a közmeghallgatáson szólalt fel, annak érdekében, hogy jobb belátásra bírja a polgármestert. De Niedermüller viselkedése a legsötétebb időket idézte!

A polgármester botrányos lépése: ezzel a bulinegyed végleg elveszett!

A közmeghallgatáson Novák Gergely helyi, erzsébetvárosi lakos javaslatot tett a vendéglátóhelyek hatósági döntéseinek nyilvános nyilvántartására. Erre azért van szükség, mert a VII. kerületben jelenleg nincs egységes, naprakész és könnyen hozzáférhető online nyilvántartás arról, hogy az egyes vendéglátóhelyek milyen engedélyekkel, zajhatárértékekkel, közterület-használati jogosultságokkal rendelkeznek, illetve milyen szankciókat alkalmaztak velük szemben.

Az információk szétszórtan, nehezen elérhető módon találhatók meg, ami akadályozza a lakosság tájékozódását és jogérvényesítését.

- mondja Novák Gergely. Azaz nincsenek azok az adatok a lakosság kezében, amelyek alapján jogukban állna a boltok zárva tartásának kérvényezése. Ezért javaslat született arra, hogy az önkormányzat rendeletben írja elő egy nyilvános, folyamatosan frissített online nyilvántartás létrehozását. Ebben minden vendéglátóhelyre vonatkozó véglegessé vált hatósági döntés szerepelne, és azokat a véglegessé válást követő három munkanapon belül közzé kellene tenni.

A nyilvántartás tartalmazná:

működési engedélyek, igazolások

zajkibocsátási határértékek

rendezvénytartási engedélyek, szakhatósági állásfoglalások

éjszakai nyitvatartási engedélyek

felügyeleti díjakhoz kapcsolódó adatok

Ezen információk segítségével a lakosság eredményesen felléphetne a boltok nyitva tartása ellen. Ezért Niedermüller hallani sem akar az ötletről.