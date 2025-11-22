Botrány a közmeghallgatáson: Niedermüller végleg a pokolba taszította Erzsébetvárost!
Erzsébetváros polgármestere, Niedermüller Péter a legsötétebb időket idéző módon bánt a éjféli boltzár mellett felszólalókkal a közmeghallgatáson. Botrány! Egyszerűen nincsenek szavak: még a rabbikat is megalázta!
A Niedermüller-féle vezetés és Vitézy Dávid döntései miatt Erzsébetváros élhetetlenné vált. Egyszerűen botrányos, hogy nekik semmi sem számít, csak a profit, a haszon ész nélküli kiszolgálása. Niedermüller a kocsmalobbi hűséges szolgájaként nem az ott élő lakók érdekeit nézi. Elszabadult hajóágyúként szavazta le nemrég az éjféli záróra bevezetését célzó javaslatot. Most, a felháborító döntés után, Benedek Zsolt, a Fidesz VII. kerületi önkormányzati képviselője és Radics Béla, a fővárosi Fidesz képviselője a közmeghallgatáson szólalt fel, annak érdekében, hogy jobb belátásra bírja a polgármestert. De Niedermüller viselkedése a legsötétebb időket idézte!
A polgármester botrányos lépése: ezzel a bulinegyed végleg elveszett!
A közmeghallgatáson Novák Gergely helyi, erzsébetvárosi lakos javaslatot tett a vendéglátóhelyek hatósági döntéseinek nyilvános nyilvántartására. Erre azért van szükség, mert a VII. kerületben jelenleg nincs egységes, naprakész és könnyen hozzáférhető online nyilvántartás arról, hogy az egyes vendéglátóhelyek milyen engedélyekkel, zajhatárértékekkel, közterület-használati jogosultságokkal rendelkeznek, illetve milyen szankciókat alkalmaztak velük szemben.
Az információk szétszórtan, nehezen elérhető módon találhatók meg, ami akadályozza a lakosság tájékozódását és jogérvényesítését.
- mondja Novák Gergely. Azaz nincsenek azok az adatok a lakosság kezében, amelyek alapján jogukban állna a boltok zárva tartásának kérvényezése. Ezért javaslat született arra, hogy az önkormányzat rendeletben írja elő egy nyilvános, folyamatosan frissített online nyilvántartás létrehozását. Ebben minden vendéglátóhelyre vonatkozó véglegessé vált hatósági döntés szerepelne, és azokat a véglegessé válást követő három munkanapon belül közzé kellene tenni.
A nyilvántartás tartalmazná:
- működési engedélyek, igazolások
- zajkibocsátási határértékek
- rendezvénytartási engedélyek, szakhatósági állásfoglalások
- éjszakai nyitvatartási engedélyek
- felügyeleti díjakhoz kapcsolódó adatok
Ezen információk segítségével a lakosság eredményesen felléphetne a boltok nyitva tartása ellen. Ezért Niedermüller hallani sem akar az ötletről.
Ha kell, rabbikat aláz meg
Frölich Róbert főrabbi csalódottan írta a Facebook-oldalán:
Niedermüller Péter a közmeghallgatáson úgy támadott minket, Szabó Györgyöt és engem, hogy nem volt lehetőségünk válaszolni. Igazi demokratához és tisztességes politikushoz méltó viselkedésforma. Itt, a közösségi médiában neki lenne lehetősége reagálni. Nem teszi. Ez mind őt, a polgármestert minősíti.
Bizony! Ez a polgármestert minősíti. Nagyon is! Niedermüller a magyar demokrácia lánglelkű őre annyira félti a liberális eszméket, olyan keményen őrködik felettük, hogy mások véleményét szépen megfojtja.
Szabó György rabbi az alábbiról számolt be:
Miután elhagytam az üléstermet, Polgármester úr bátran elkezdett pocskondiázni. Visszatérésemet követően gondosan közölte, hogy nincs lehetőség hozzászólásra, csak az írásos kérdések után. Demokráciából jeles ...
Természetesen Niedermüller nem a demokráciát félti, hanem a saját zsíros bevételét, amit a kocsmalobbitól kap a bulinegyed pokolba taszításáért cserébe. De tényleg minden a pénz? Megéri embertársaink ilyen szintű megalázása? A belváros liberális urainak úgy tűnik igen a válasza.
Tekintsd meg videónkat arról, hogy hogyan szavazták le az éjféli boltzár javaslatát:
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre