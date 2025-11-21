Megsúgták a csillagok: ez a 3 csillagjegy ma jó híreket kap
Mutatjuk, mit tartogatnak mára a csillagok!
2025. november 21-én a napi horoszkóp szerint néhány csillagjegy jó híreket kap, amely van, akinek áldásként fog hatni az utóbbi időszak után. Hogy ez kiket érint? Mutatjuk!
Kos
Pénteken már a tűz elem erősödik fel, ami önnek kifejezetten kedvező. Végre oldottabb lehet a hangulat ön körül. Az elmúlt napok feszültsége után valóságos áldásként élheti meg ezt a napot. Délután és este élvezze ki a kedvező energiákat: menjen társaságba, bulizni vagy csak kapcsolódjon ki kicsit.
Bika
Pénteken az egész hét fásultsága után mintha felráznák. Sokkal könnyedebb napra számíthat. Jó hírek érkezhetnek valakivel vagy valamivel kapcsolatban, ami miatt az utóbbi időben aggódott. A nap több pozitív fejleményt is tartogathat önnek. Legyen igazán vidám péntek estéje!
Ikrek
Pénteken igyekezzen visszatérni a rugalmas hozzáálláshoz, és lehetőleg ne idegeskedjen feleslegesen olyan dolgok miatt, amelyek kívül esnek az irányításán. Ráadásul most a körülmények is önnek kedveznek. Jusson eszébe: az idő mindent megold…
Rák
Pénteken sok pozitív energia áramolhat ön körül, emiatt szokottnál is derűsebben reagálhat a hírekre és mások megnyilvánulásaira. Sőt, még egy elsőre negatívnak tűnő információt is képes lehet pozitívba fordítani, ha kicsit nyitottabban és kreatívabban közelít a témához.
Oroszlán
A kedvező fényszögek pénteken nagyon jó hatással lesznek önre. Éppen ezért ma bátran belekezdhet bármibe, amit szeretne. Igyekezzen úgy alakítani a napot, hogy minél több olyan feladatot elvégezzen, amelyet az elmúlt napokban valamiért halasztania kellett.
Szűz
A Merkúr hátrálása miatt pénteken is előfordulhatnak félrecsúszó információk. Legyen nagyon körültekintő, mielőtt ezekre reagál. Lehetséges, hogy mindegyikben van igazság, de nem biztos, hogy pontos formában jutottak el önhöz. Hallgasson a belső hangjára!
Mérleg
A Hold már a Nyilas jegyében folytatja útját, ami szerencsés előjeleket hoz minden kérdéses ügyének. Ráadásul valaki egy helyzetben kellemes meglepetést okozhat önnek – pozitívan csalódhat benne.
Skorpió
A tegnapi újhold után most önnek is kifejezetten jól jön a Nyilas energiája. Valamiben szerencsés lehet, és pontot tehet egy régóta húzódó ügy végére. Nagy elismerést kaphat mind a munkában, mind a párkapcsolatban. Ez egy igazán sikeres, elégedett nap lehet.
Nyilas
Pénteken a Hold már egész nap az ön jegyében jár. Izgalmas találkozásokra számíthat. Ha még keresi a párját, mindenképp mozduljon ki otthonról. A Nap is hamarosan belép a jegyébe, ami különösen népszerűvé teszi. Ez a nap biztosan nem múlik el elismerések nélkül.
Bak
Pénteken a kedvező fényszögek és a Nyilas Hold hatása összeadódik, így igazán szerencsés események történhetnek önnel. Egy olyan ügy vagy feladat, amelyről azt hitte, már le kell mondania, most hirtelen a célegyenesbe érhet. Jól teszi, ha addig üti a vasat, amíg meleg!
Vízöntő
A Nyilas Hold önt is fellelkesíti. Érdemes most végiggondolnia, hol tart a terveivel. Látni fogja, mennyi mindent elért már eddig – sok tekintetben elégedett lehet. Ugyanakkor már új célok megfogalmazására is alkalmas ez a nap.
Halak
A kedvező fényszögek hatására szerencsés folyamatok indulhatnak el az életében, vagy egy sorsszerű „véletlen” rendezhet el egy fontos ügyet. Biztos lehet benne, hogy örömmel és hálával gondol majd vissza erre a napra.
