"Úgy, ahogy van, ez egy agyrém!" Tiltakoznak az óbudaiak a betonba öntött Aranyhegyi patak miatt

Jelenleg egy szabványon kívüli földgát véd 55 ezer embert a Dunától, ami szintén óriási felelőtlenség, hiszen ilyen, műszakilag nem megbízható védelmi rendszerre bízzák az emberek életét és vagyonát. Ezt az eredetileg átmeneti megoldásra tervezett földgátat az 1950-es évek óta, árvíz idején minden alkalommal megerősítik a védelmi szakemberek. Azóta megy a huzavona a nyomvonal kiépítéséről. Az itt élők szinte rutinszerűen járnak már a közösségi fórumokra, amelyeket eddig gyakorlati kivitelezés sosem követett. Miután nem csatornázott a terület, ráadásul minden árvíz után komoly az egészségügyi kockázat, a helyiek egy külföldi laboratóriumban be is vizsgáltatták a földet, amelyről kiderült: árvíz után egy évvel is veszélyes kórokozókat tartalmazott. Mindennek ellenére az ingatlanpiacon igen keresettek az itteni ingatlanok és telkek.