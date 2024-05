"Amikor azt mondtam, lesz, az nem azt jelentette, hogy megcsináljuk" – így magyarázkodik Karácsony Gergely...

Összevissza beszél Karácsony Gergely, aki mostanában azzal haknizik, hogy furcsa módon magyarázza 4,5 éves semmittevését: mint mondja, azért nem csinált semmit, mert számos ígérete nem öt évre szólt 2019-ben, hanem 10-15 vagy akár 50 évre... Ezért nem valósult meg ígéreteinek döntő többsége. Igaz a "csődpolgármester" erről akkoriban elfelejtett szólni, amikor megválasztották.

Aztán íme a legfrissebb, legviccesebb magyarázkodása: nyíltan kimondta, hogy ha valamiről azt mondja, hogy lesz, az egyáltalán nem azt jelenti, hogy meg is csinálja...

Nyilvánvaló, hogy abban, amikor azt mondom, hogy lesz pesti fonódó villamoshálózat, akkor az nem azt jelentette, hogy akkor megcsináljuk

– fejtegette zavarosan egy vele készült interjúban, amely után még a többségében baloldali Telex-olvasók is cinikusan kommentelgették, hogy zéró konkrétum, zéró cselekvés, csak a semmi habosítása... Az interjúban Karácsony több cikluson átívelő fejlesztésként állítja be még az "óriási pénzt, energiát és időt igénylő" Városháza park megvalósítását is, ami megmosolyogtató: egy parkoló felszámolásáról van szó... Hogyan várhatunk akkor Karácsony Gergelytől újabb metró- vagy villamosvonalakat?

Szentkirályi Alexandra, a Fidesz-KDNP főpolgármesterjelöltje egy kérdést is megfogalmazott Facebook-oldalán a jelenséggel kapcsolatban: Karácsony "következő ciklusban" Gergely már az iskolában is azt vetítette a tanárainak, hogy "majd a következő órára megtanulom?"

Karácsony, aki egyébként Gyurcsányékkal körbehaknizza éppen a vidéket, Budapest kapcsán folyamatosan a következő ciklusokról beszél, mint akinek az a természetes, hogy 5 éves beváltatlan ígéreteit 10-15 évvel később valósítsa meg. A napokban adott kínosan magyarázkodó interjújában is elmondta: tulajdonképpen azért nem történt semmi Budapesten az elmúlt 5 évben, mert a kampányígéretként általa most is belengetett Nagykörút felújítása, vagy a Városháza park végleges megvalósítása, a rakpart és a pesti fonódó felújítása ciklusokon átívelő ígéretei voltak 2019-ben.

Nyilvánvaló, hogy abban, amikor azt mondom, hogy lesz pesti fonódó villamoshálózat, akkor az nem azt jelentette, hogy akkor megcsináljuk. Egy olyan időszakban, amikor éppen egy metrót, meg egy hidat is felújítottunk, hogy akkor ez most egy csettintésre meg fog valósulni. Ez egy hosszú távú jövőkép, és ami időarányosan ebből megcsinálható, annak nagyon sok részét megcsináltuk

– mondta Karácsony Gergely az általa 2019-ben megígért pesti fonódó villamospálya kialakításáról. A szintén általa említett "nagyon sok rész" is értelmezhetetlen, hiszen a "csődpolgármester" csak a közelmúltban sajtolt ki magából egy néhány méteres, kanyarnyi sínpárt a Haller utca és a Soroksári út kereszteződésénél. A szintén általa "hosszú távú jövőképként" említett projekt teljes hossza egyébként csupán 2,5 kilométer, a fő gerinc a Deák tér és a Lehel tér közötti szakaszt jelentené.Ráadásul a "csődpolgármester" még a tervezésre szóló közbeszerzést sem írta ki a fonódó ügyben, pedig eddig háromszor bejelentette a beruházást közösségi oldalán.

Szentkirályi Alexandra úgy véli: „Karácsony Gergely nem ismer lehetetlent, hazugságait újabb hazugsággal palástolja”.

A Deák Ferenc teret ma nem köti össze villamossín a Lehel térrel. Pont. A főpolgármester úr válaszul azzal a néhány méteres sínkanyarral izmozik, amit a Haller utca–Soroksári út kereszteződésénél fektettek le. A gond az, hogy azt is mi terveztük meg, adtuk rá a pénzt és készítettük elő Tarlós Istvánnal. Neki csak befejeznie kellett. Ezt tudja felmutatni Karácsony Gergely, ez a befejezett kanyar az ő összes kötött pályás fejlesztése 5 év alatt. Ha vicces kedvében lesz, főpolgármester úr, majd mondja meg, hány ropi hosszúságú?

– jegyezte meg Szentkirályi, hozzátéve, hogy Tarlóssal ők 6 km új sínpárt fektettek le a városban.

Szentkirályi Alexandra szerint Karácsony ciklusokon átívelő magyarázkodása egy dologra utal: "a főpolgármester teljesen hülyének nézi a budapestieket. 2019-ben bekamuzott rengeteg ígéretet, és most azzal védekezik, hogy azokat nem is erre a ciklusra tette".

Városháza park és Nagykörút

Hogy tudna-e olyan időpontot mondani Karácsony, amikor a 4,5 év után végre átadott Városháza park nem "pop up jelleggel", hanem véglegesen elkészül és megnyit-e, a "csődpolgármester" így válaszolt:"A következő ciklus végén meglesz a park". Tehát most azt mondja Karácsony, hogy 10 évet kellene várniuk a budapestieknek egy darab parkocska létrehozására...

Én azt tanultam meg, hogy mindig be kell tenni a lábadat az asztalra. Most, hogy van ez a pop up park, ez azt jelenti, hogy sikerült azt a vitát, azt az érdeksérelmet elfogadtatni, hogy ott megszűnt rengeteg parkolóhely, amik 50 éve ott voltak. Ez olyan, mint a Nagykörút felújítása, ami azzal kezdődik, hogy először elvettünk egy sávot, hogy tudjunk érdemben zöldíteni és a következő ciklusban majd rendbe rakjuk a Nagykörutat is.

– ígérgetett újfent és kaotikusan Karácsony Gergely. Az, hogy a Nagykörút zöldítésén mit értett, a beszélgetésből nem derült ki...

Korábban Szentkirályi a biciklisávokat kritizálta az Üllői útnál. Karácsony a balesetveszélyes kerékpársávok felfestését azzal védi, hogy ők nem a biciklisekért festettek a Nagykörútra, hanem egy ciklusokon átívelő fejlesztés miatt, ami még persze a kanyarban sincs.. Fotó: Facebook

A balesetveszélyes kerékpárútfestés-dömpinget egyébként a "csődpolgármester" történelmi jelentőségűnek nevezte, a Nagykörúton lévő sáv véglegesítését szintén a következő ciklusra jósolta. A gondolatsor végén azért volt egy "de":

"Az, hogy a teljes felújítást a Nyugati tértől a Boráros térig, meg tudjuk-e csinálni a következő ciklusban, az nem biztos" – pontosította magát a haldokló Ngykörút felújításával már másodszor kampányoló "csődpolgármester". Tippeljen a kedves olvasó: mennyit ér egy ilyen ígéret Karácsony Gergely szájából?

Rakpart tervezése: folyamatban van, "mindjárt" kész

Ezt mondta interjújában Karácsony Gergely, aki ebben a kérdésben sem jutott el 4,5 év alatt komolyabb mérföldkőhöz. Vitézy Dávid főpolgármesterjelölt Facebook-oldalán reagált a "csődpolgármester" kijelentésére.

"Egész pontosan ugyanez volt a státusz 5 éve is - Tarlós akkor azzal zárta a ciklust, hogy mindjárt kész a tervezés. A tervpályázatot még a BKK készítette elő tíz éve (!), a tervpályázat 2015-ben zárult, 2019-re a tervezés jóformán kész volt. Aztán nem történt évekig semmi. Jó ideig senki nem értette, miért. Aztán 2022-ben a parlamenti választás után néhány nappal Karácsony Gergely nagy port kavart Telex-interjúban vallotta be, hogy: “A pesti alsó rakpart tervezése során volt az a korábbi szakmai döntés, hogy a Lánchídtól délre eső rész teljesen autómentes lesz. Ennek bejelentésével várnom kellett eddig a hétig, felismerve azt, hogy lehet, nem a kampány a legjobb időpont rá”. Tehát: a projekt évekig állt, mert Karácsony Gergelynek fontosabb volt a miniszterelnök-jelölti kampány, mint a rakpart terveinek koncepcionális módosítása"–hívta fel a figyelmet közösségi oldalán a szakpolitikus. Hozzátéve:

Ezek után pedig az egész addig elkészült tervcsomagot kidobták, és új szerződést kötöttek - hogy autómentes lehessen a rakpart. Erre hol tartunk ma? Pont ugyanott, mint 5 éve, amikor Tarlós leköszönt. Idézem a mai Karácsonyt ismét: “olyan kialakítást teszünk meg, amely nem zárja ki az autóforgalmat”. Tehát: sok évnyi időhúzás után a parlamenti választás után felébredt az autómentesítő bátorság, majd az újabb, immár önkormányzati választás közeledtével most ismét elmúlt, és a Tarlós-féle eredeti koncepció mégiscsak jó lesz. Így aztán a ciklusban végül nem történt semmi

– mutatott rá Vitézy Dávid.

Karácsony mégsem tudja, mi lesz 5-10 év múlva

A "csődpolgármester" interjúja végéhez közeledve arra kérdésre is reagált, hogy biztosan nem indul-e mint miniszterelnökjelölt legközelebb vagy azt követően. Ebben gyakorlatilag még az addig taglalt, ciklusokon átívelő projekt-elméletének is ellent mondott:

"Hát, most felelősen mit tudok mondani arról, hogy mi lesz 5-10 év múlva. Nem tudom"– válaszolta...