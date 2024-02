Karácsony megint a haldokló Nagykörút felújításával jön - de ezt már három éve is megígérte...

Emlékezetkiesése lehet Karácsony Gergelynek, aki most a kampányban "nyüzsögni" kezdett, és 4 év semmittevés után egyre-másra teszi az ígéreteket. Most épp a Nagykörút felújításával kezdett kampányolni - de ezt már három évvel ezelőtt is belengette. Akkor a főpolgármesterék 20 milliárdról beszéltek, amelyhez képest szerintük még sokkal többet is igényelnének a nagykörúti munkák. 2021-re 4 ezer fővárosi lakó véleményezte a felújítást, de úgy látszik, az anyag csak Karácsony fiókjának készült. Pedig a körúton egyre jobban láthatók a pusztulás, az elhanyagoltság nyomai. A Metropol 45 bezárt üzletet talált a Blaha Lujza és a Boráros tér között három évvel ezelőtt, de ma sem jobb az összkép.

Roló, lakat... három éve 45 bezárt üzletet találtunk a Nagykörúton a Blahától a Boráros térig. Fotó: Metropol

Ezek megmentésére nem is annyira pénz, mint inkább figyelem és gondolkodás kellett volna csak. A főpolgármesternél azonban mindez hiányzott...

Karácsony 2021-ben már belengette a felújítást, de utána semmi sem történt Fotó: Facebook

A VI., VII., VIII. és IX. kerület határvonalán húzódó korzón egymást érik a bezárt üzletek, amiknek némelyike úgy néz ki, mintha a tulajdonosa pánikszerűen hagyta volna el a korábban nagy reménnyel működtetett boltját. Sem Karácsony Gergely, sem Pikó András, Soproni Tamás vagy Baranyi Krisztina nem foglalkozott kellőképpen azzal, hogy akár a covid okozta problémákat ellentételezze, érdemlegesen megkönnyítse a boltosoknak a talpraállást. Volt vállalkozó, aki kihúzta a pandémia végéig állami támogatással vagy saját erőből, végül azonban majdnem lehúzta a redőnyt, mert például Józsefváros bérleti díjat is emelt, amit alig tudott "kiköhögni". Ráadásul a körúti biciklisáv az üzleteknek is betett, hiszen sok helyen ellehetetlenítette a parkolást.

Ekkor (2021-ben) jelentették be (először) Karácsonyék, hogy felújítják a Nagykörutat. A főpolgármester kabinetfőnöke, Balogh Samu számolt be a részletekről, eszerint pedig a tervezési folyamat már 2020-ban elindult. Addigra 4 ezer budapesti nyilvánította ki véleményét, és akkor már a civilszervezetek is túl voltak az egyeztetési körökön. A legdrágább terv 20 milliárd forint, de ennél jóval többet is rá kellene fordítani a Nagykörútra.

A körút felújítása helyett az autósok üldözésébe fogtak, és növelték a dugókat

A 2021-es bejelentés után néma csend lett, Karácsonyék "nekirugaszkodása"szokás szerint csak a tervezési fázisig tartott ki, tettek egyáltalán nem követték. A covidjárványnak vége lett, de a fővárosi és a kerületi önkormányzatok tétlensége folytatódott, a Nagykörúton nem történt semmi. De Karácsonynak és baloldali polgármester társainak akkor már nem volt fontos a Nagykörút. Inkább autósok elleni kampányba fogtak, módosították a parkolási övezeteket, egyirányúsítottak sok helyen utcákat direkt úgy, hogy "labirintust" hozzanak létre, mindent fizetőssé tettek, sőt százával számoltak fel parkolóhelyeket. Tovább súlyosbította a boltosok helyzetét, hogy biciklisávokat festegetett a körútra, amely csapásként hatott az áruszállításra és a vevők parkolására.

A bérleti díjak pedig irreálisan magasak voltak a Nagykörúton, éveknek kellett eltenniük, hogy mára bizonyos helyiségek díját lejjebb vigyék annak érdekében, hogy kibéreljen már végre "valaki akár egy helyiséget" is. Mindennek fényében érthető, miért számolt 45 bezárt üzletet a Nagykörúton lapunk. Az viszont továbbra sem, hogy Karácsony miért hagyta magára a Nagykörutat, miért nem indítottak ösztönző programokat a bérlők és vállalkozók számára, miért szedette le a kukákat, miért nem takaríttat rendesen ezen a régi és patinás korzón (sem), amely az utcára ürítő hajléktalanoknak és drogosoknak egyik kedvenc helyévé is vált.

Karácsony és csapata megint a látványra ment: aláírta az együttműködést, amelyet "jól megsajtózott". Három éve ugyanez "történt": egy bejelentés a sajtónak, aztán semmi... Fotó: Facebook

Közeleg a választás, újra előjött a Nagykörút felújítása

Miután Karácsony agyoncsapta a Nagykörutat, és közben pazarló gazdálkodásával csődközelbe kormányozta Budapestet, kiárusította a vagyont –még a Városháza eladási szándékáról is lehetett hallani–, hibát hibára halmozott. A csontvázak is kezdtek kiesni a szekrényből, óriási botrányok övezték például a kampányának finanszírozását jelentő mikroadományos ládikák ügyét, vagy a Lánchíd-mutyit, vagy itt volt a Budapest-bérlet ügye, amely Karácsony figyelmetlenségéből adódott, de a fővárosi utasokon csattanhatott volna, ha az állam ajánlatával végül is nem rendezi a problémát, és nem fekteti új alapokra a bérlet-rendszert, amely így olcsóbb is lett. A helyzetet még az is megfejelte, hogy Karácsony embere, a BKK vezetője lepulykázta a budapesti utasokat, amely miatt a főpolgármester mégsem vált meg tőle. Ebben a helyzetben és az önkormányzati választások közeledtével, jónak tűnt előkapni a fiókból a Nagykörút felújításának belengetését. Igaz, már nem 20 milliárdról, csak szerény 4 milliárd forintról beszél Karácsony. A 4 ezer lakossági véleményre sem hivatkozik, inkább csak óvatos duhajként a civilszervezetekkel való, jövőbeni konzultálást említette meg.

Wintermantel Zsolt, a fővárosi Fidesz-KDNP frakcióvezetője szóvá is tette Karácsony Gergely az újabb körös futását: