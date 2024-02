Karácsony Gergely 4 év semmittevés után megint ígérgetni kezdett - és közlekedésfejlesztéssel kampányol...

Közeleg a június 9-i önkormányzati választás, Karácsony Gergely újra ígérgetésbe fogott. Most jövőt vizionál: azt is mondja, nem a fióknak készít terveket, hanem a budapestieknek. Pont, mint 2019-ben... de sajnos azok az ígéretek többnyire még a fiókig sem jutottak el, 4 év alatt lényegében nem történt semmi Budapesten, a fővárosiak inkább visszaesést, járatritkítást, az utasok "lepulykázását", nagyobb dugókat, kevesebb szemeteskukát és negatív tendenciákat tapasztaltak, semmint fejlődést.

Karácsony Gergely bizalmat vesztett baloldali szövetségesei között? Már keresik az utódát a hírek szerint Fotó: Illyés Tibor

A főpolgármester most kampány üzemmódra váltott. Újabb és újabb videókat posztol, de nem tettekről számol be, hanem ígérget, mézesmadzagokat húzogat. Az egyikben több mint 300 milliárd forint európai uniós forrást lengetett be, igaz csak az elkövetkező (ki tudja mikori...) években érkezne az összeg Budapestre, amiből Karácsony Gergely elvileg számtalan fontos fejlesztésbe fogna. Persze az eddigi tapasztalatok után az a kérdés: jó lenne-e az a fővárosiaknak, ha a főpolgármester hozzányúlna bármihez is.

Csupán két nagyberuházást fejezett be Karácsony Gergely összesen négy év alatt, ráadásul egyik sem a sajátja volt, mindkettőt elődjétől örökölte meg, és a Blaha, valamint a Lánchíd is drágább lett, kevesebb műszaki tartalommal, mint a tervek - nem is beszélve a Lánchíd körüli hídpénzbotrányról... Fotó: RUZSA RANIA / Facebook

A Tarlóstól megörökölt Blaha Lujza tér és a Lánchíd felújítások is meghaladták a baloldali városvezetés szakmai képességeit: káoszt, időcsúszást, drágább, de silányabb beruházást és hídpénzbotrányt hoztak....

Fusson, ki merre lát: közlekedésfejlesztést ígér Karácsony...

Valamikor megújul a Kisföldalatti a belengetett uniós forrásból, erről beszélt a Gyurcsány Ferenc által támogatott Karácsony Gergely. A semmittevő, ám hirtelen lelkes főpolgármester óvatosan csak a tervezésig menne, amit vélhetően a csőd szélére került Budapesttel fizettetne ki, miután állítása szerint évek múlva érkezik a nevezett forrás Budapestre. A Kisföldalatti akadálymentesítését és vonalhosszabbítását vizionálja, ami – persze mint annyi minden más is –időszerű lenne. Emellett újra villamost szeretne látni a Bajcsy-Zsilinszky úton, ami Újpesttől Újbudáig szállítaná az utasokat. De a 3-as és a 42-es villamosvonalakat is módosítaná. A villamosokkal már eddig is meggyűlt a baja a főpolgármesternek, hiszen 150 millióra büntette a BKV-t a Közbeszerzési Döntőbizottság a frankfurti villamosok ügye miatt. Karácsony Gergely akkor nem hívta össze a közgyűlést, egy személyben döntött a beszerzésről. A hatóság több súlyos jogsértést állapított meg, ezért megsemmisítette a 35 darab használt villamosról szóló felhívást. Az ügyben a Nemzeti Nyomozó Iroda Korrupció és Gazdasági Bűnözés Elleni Főosztálya nyomozást is indított.

Megújítanák a Nagykörutat

Egy másik videóban Karácsony a Nagykörút felújítását is bedobta a köztudatba. A főpolgármester együttműködési megállapodást írt alá négy baloldali polgármesterrel – VI.VII.VIII.IX kerületek– a felújításról, amit a klímatudatosság, zöldítés, közös arculat kialakítás és az általuk nem konkretizált, de új közlekedéspolitika jegyében végeznének, gondolva az átmenő forgalomra és a vállalkozások serkentésére. Karácsony felsorolt néhány, az elmúlt években felújított közterületfejlesztést is, amelyet sikerként könyvelt el. Igaz, ezek többsége olyan volt, például a Blaha Lujza tér vagy a Déri Miksa utca felújítása, amelyek a korábbi fideszes városvezetés érdemei valójában. A kivitelezést most 4 milliárd forintból képzeli, döntően EU-s forrásból és az érintett önkormányzatok összefogásával, valamikor az elkövetkező ciklusban kivitelezve. Gondoljunk csak a Blahára, mennyi ideig készült, pedig kész tervei voltak, amiből csak lehúzott a főpolgármester... Karácsony arról is beszélt, hogy a tervek elkészítéséhez szükséges előtanulmány (kerületek és civil szervezetekkel való egyeztetés) már elkészült. Reméljük, ha már a lakosságot nem is, de az autóklubot bevonták ebbe, nem csak a bicikliseket...Arról nem szólt a fáma, hogy visszaszerelik a levett kukákat, vagy, hogy a minimumnak eleget téve, kellően takaríttatják-e végre a Nagykörutat...

Egyértelműen áramütés fenyegeti a gyalogosokat a Lánchídon! Fotó: Metropol

Az, hogy Karácsony Gergely ígéreteit ki valósítja meg –ha valóban lesz ezekre pénz–, még nem tudni. A helyhatósági választáson, 2024. június 9-én derül ki. Minden esetre csak remélni tudjuk, hogy a kivitelezés jobb lesz, mint a Blaha vagy a Lánchíd esetében. Előbbinél a burkolatot kellett javítani többször is, utóbbinál éppen a napokban derült ki, hogy silány kontármunkát végzett a hidat felújító A-Híd-Zrt.

Ez kész van? Életkép a Lánchíd-átadás után... Fotó: Metropol

A Metropol szúrta ki a gyalogosokat is veszélyeztető, rosszul szigetelt vezetékeket, hibás burkolatokat, a szélben összevissza lengedező kábeleket - a gyalogosokat így áramütés veszélye fenyegeti. A hídpénzbotrány során eltűnt százmilliókat jó eséllyel a villanyszerelési munkán spórolhatta meg a kivitelező...

Karácsony előző ígéreteit sem valósította meg

A főpolgármester 2019-es választási ígéreteinek alig negyedét valósította meg. "Cserébe" viszont csőd szélére kormányozta Budapestet, miközben százmilliókat szórt ki például prémiumokra, amelyeket ráadásul hitelből fedezett. A főpolgármester átverte szavazóit, csak szlogeneket gyártott, és az ígéreteiből csak néhány olyat váltott be, amelyek valódi munkát nem igényelnek. Miközben a budapestiek pénze kifolyt a kezei közül, a város koszossá, rendezetlenné és kaotikussá vált, ami ígéretei szerint, „átlátható, zöld és szolidáris lesz” - de ennek nyomát sem látni. A főpolgármester kampányában és azt követően több mint 150 ígéretet tett, ebből körülbelül 130 ezen a szinten meg is rekedt. Összeszedtünk néhányat, azokból amelyeket elfelejtett megvalósítani - akár újra meg is ígérheti őket...