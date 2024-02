Életveszélyes kontármunka a Lánchídon! Áramütés fenyegeti a gyalogosokat! – videó

A Metropol munkatársai egyszerű járókelőként alaposan megnézték közelebbről is a Lánchidat, és megdöbbentő kontármunkára, a gyalogosokat is veszélyeztető, nem megfelelően szigetelt vezetékekre, hibás burkolatokra, a szélben összevissza lengedező kábelekre bukkantak. Egyértelműen áramütés veszélye is fenyegeti a gyalogosokat!

Ilyen például közelebbről az egyik kandeláber. Megdöbbentő a hanyagság.

Életveszély! Egyértelműen áramütés fenyegeti a gyalogosokat a Lánchídon! Fotó: Metropol

A vezetékeket egyszerűen átfűzték a híd tartóelemei között, és sokszor még arra sem vették a fáradságot, hogy leburkolják őket.

Elképesztő kontármunka, a híd tartószerkezetén vezették át a csupaszon álló kábeleket! Fotó: Metropol

A híd felújítása során a lehető legolcsóbb szigetelőanyagokat, úgynevezett „gégecsöveket” használták. Ezek néhány hónap után több helyen szét is törtek.

A filléres borítás alig egy évig bírta – Fotó: Metropol

A hanyag munka miatt a villanyvezetékek több helyen kilógnak a Duna fölé, ott lengedeznek a szélben.

A híd oldaláról lógó kábeleket a rakpartról is látni – Fotó: Metropol

Az olcsó szigetelést a lehető legkontárabb módon, filléres kábelkötözővel rögzítettek a híd fémtestéhez, ezek így aligha bírják ki az időjárás viszontagságait, a hídon gyakran fújó erős szelet.

Filléres gyorskötözők tartják helyükön a kábeleket – Fotó: Metropol

A híd külső oldalán futó kábeleket egyszerűen áthúzták a tartószerkezeten, a biztonsággal – hát még az esztétikával – senki nem törődött.

A tartószerkezeten is több helyen lógnak a kábelek – Fotó: Metropol

Néhány helyen bilinccsel oldották meg a kábelek rögzítését, de mivel még a csavarokat sem húzták meg rendesen, ezek egy része is elengedett. A vezetékeket így nem tartja semmi.

A bilincses rögzítések sem bírták sokáig, már ezek is elengedtek – Fotó: Metropol

Az elektromos kábeleket több helyen összehurkolták és összekötözték. Érthetetlen, miért nem vágták méretre őket.

Látszik a kapkodás: megspórolták a kábelek méretre vágását – Fotó: Metropol

A híd alján futó kábeleket egyszerűen feldobálták a korlátokra...

Erre már tényleg nehéz bármit is mondanunk... Fotó: Metropol

Vagy begyűrték az állványzatba...

Íme videónk az életveszélyes kontármunkáról:

Kapkodtak vagy elfogyott a pénz?

Mivel a Lánchíd villanyszerelési munkálatait a felújítás utolsó szakaszában végezték, erős a gyanú, hogy a kivitelező A-Híd Zrt. kasszája eddigre kiürült, és a korábban továbbutalt százmilliók is kellettek volna a szakszerű munkához.

A hídpénzbotrány idén januárban robbant ki, amikor kiderült, hogy a Lánchíd felújítását megnyerő A-Híd Zrt. 1,4 milliárd forintot utalt át 2020 novembere és 2022 júliusa között, tehát éppen a hídberuházás idején a számlagyárügyben súlyos bűncselekményekkel gyanúsított Vig Mór cégének, a Sunstrike Kft.-nek. Aztán ebből az összegből 900 millió forintot azonnal továbbutaltak Vig Mór magán- és ügyvédi letéti számlájára. A botrány vélhetően az elmúlt évtized legnagyobb sikkasztása, az ügyben nyomoz a NAV, vizsgálatot indított a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (KEHI), és több feljelentés is született.