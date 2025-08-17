RETRO RÁDIÓ

Szívtelen szülők: reptéren hagyták a saját 10 éves gyermeküket, majd vígan elindultak haza

A szülők szándékosan hagyták a reptéren a gyermeküket.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.08.17. 10:00
házaspár útlevél gyerek reptér

Reptéren hagyta a gyerekét egy barcelonai házaspár, miután kiderült, hogy a gyerek útlevele lejárt – ahelyett, hogy együtt maradtak volna vele, inkább felszálltak a hazafelé tartó járatukra.

Egy lejárt okmány miatt hagyták hátra gyereküket a reptéren a szülők / Fotó: Unsplash (Képünk illusztráció)

A Fox News azt írta, hogy a The Sun értesülései szerint az eset a barcelonai Josep Tarradellas El Prat repülőtéren történt. Az egyik reptéri dolgozó egy TikTok videóban beszélt az esetről, a szülők egyszerűen elutaztak anélkül, hogy megvárták volna, mi lesz a gyerekükkel. Ehelyett felhívtak egy rokont, hogy jöjjön érte a reptér termináljába. „A gyereknek spanyol útlevele volt, de vízum hiányában nem utazhatott. A szülők egyszerűen hátrahagyták a terminálban, és hívtak egy rokont, hogy menjen el érte” – mondta az utaskísérő, Lilian. 

A The Sun információi szerint a repülőgép pilótáját is sikerült elérni, akinek a rendőrség jelezte, hogy egy kiskorú gyermek maradt hátra a reptér parkolójában. A pilóta ezután a hangosbemondón keresztül kérdezte meg az utasokat: „Hagyott valaki gyereket a terminálban?” – de senki nem válaszolt.

Végül sikerült beazonosítani a szülőket, akik egy másik – még fiatalabb – gyermekkel együtt utaztak. A rendőrség a házaspárt előállította, hogy visszavigyék őket a repülőtérre a gyermekükhöz. Lilian felháborodva fogalmazott a közösségi médiában: „Hogyan lehetséges, hogy szülők egyszerűen ott hagyják tízéves gyereküket a reptéren, mert nem tud velük együtt utazni dokumentációs problémák miatt? Felhívnak egy rokont, aki lehet, hogy fél óra, egy óra, vagy akár három óra múlva ér oda – ők meg közben teljes nyugalommal felszállnak a gépre, és elrepülnek, hátrahagyva a saját gyereküket!

 

