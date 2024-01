Hídpénzbotrány: választ várnak Karácsony Gergelytől a Lánchíd-mutyi ügyben

Változatlanul érvényes marad a Budapest-bérlet a főváros egész területén, a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) járatain túl a MÁV-Start, a Volánbusz és a MÁV–HÉV járatain is. Emellett a Pest vármegyére váltott havi bérlet, illetve a havi országbérlet március 1-től a BKK járatain is érvényes lesz – ezt fogadta el egyhangúlag a Fővárosi Közgyűlés. Kiderült az is, hogy Karácsony Gergely tovább szedné a botrányos fővárosi behajtási díjat…

Wintermantel Zsolt szerint a baloldali politikusok lenézik a szavazókat: Walter Katalin BKK-vezér pulykás elszólása is ezt bizonyítja (Fotó: Kovács Attila)

Mint emlékezetes, Budapest Főváros Kormányhivatala megállapította, hogy jogszabálysértő a főváros szabályozása, miszerint az elmúlt 13 évben jogszerűtlenül szedett útdíjat a behajtó teherautóktól. Pontosan a behajtási hozzájárulási díj megfizetése, valamint a behajtási hozzájárulás költségtérítésére, továbbá a regisztrációs költségekre vonatkozó része. Ezért 2023. november 20-án törvényességi felhívással fordult a fővároshoz, a baloldali többségű testület pedig nem volt hajlandó korrigálni a korábbi szabályon, mert nem ért egyet a teherforgalmi behajtási díj eltörlésével. Karácsony Gergely most annak ellenére vette napirendre az ügyet, hogy egy korábbi Kúria-ítélet is kimondja: az önkormányzatok nem szedhetnek ilyen díjat. A főpolgármester egyébként régóta altatja ezt a témát is. Még a közelmúltban is azzal riogatott, hogy a döntés következtében ellepik majd Budapest utcáit a teherautók, a kamionok. Ezt azonban több szakértő is cáfolta, hiszen a behajtási korlátozásokat az ítélet nem tiltja.

Karácsony Gergely folyamatosan a budapestiek arcába hazudik Wintermantel Zsolt fideszes frakcióvezető szerint (Fotó: Illyés Tibor)

Karácsony Gergely szombaton még azzal kampányolt, „nem engedi, hogy kamionsztráda legyen a főváros”. Wintermantel Zsolt szerint a főpolgármester nem lehet ennyire tájékozatlan, hacsak nem direkt csinálja, hogy új frontot nyit a kormánnyal.

Ilyen ótvaros nagy hazugságot nem lehet véletlenül elszólni. Ezt Karácsony Gergely szándékosan csinálja. A Kúria Gödöllő, Budajenő, Nagymaros, Telki, Vác, Tínnye, Herceghalom, Szentendre, Nagykovácsi Remeteszőlő, Csobánka esetében is törvénytelennek minősítette a díj kiszabását. Nem a kormány szabadította rá ezekre a településekre a teherforgalmat, hanem a Kúria döntött úgy, ezek a rendeletek nem törvényesek. Szeretném tájékoztatni Karácsony Gergelyt, hogy továbbra is a főváros kompetenciája a város forgalmi rendjének szabályozása. Ebből kifolyólag Budapestet egyetlen egy esetben lephetik el kamionok, akkor, ha ő úgy dönt

– hangsúlyozta Wintermantel Zsolt, a főváros Fidesz–KDNP-frakciójának vezetője.

Márciustól kevesebbet fizetnek az utasok, megújul a bérletrendszer

Sokkal egyszerűbb és átláthatóbb rendszer fogja a korábbit felváltani a fővárosi közösségi közlekedés finanszírozása és az ottani bérletek kapcsán. Lázár János építési és közlekedési miniszter, valamint Karácsony Gergely főpolgármester új, átfogó megállapodását, illetve az ehhez kapcsoló közlekedésrendezésről szóló határozatot egyhangúlag elfogadta a testület. Ennek értelmében a Budapest-bérlet változatlanul érvényes marad a fővárosban. A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) mellett a MÁV-Start, a Volánbusz és a MÁV–HÉV járatain is lehet majd használni, ahogyan a Pest vármegyére váltott havi bérlet, illetve a havi országbérlet március 1-től a BKK járatain is érvényes lesz. Lázár és Karácsony megállapodásával utasok százezrei számára lesz olcsóbb a közösségi közlekedés használata. Március elsejétől a teljes árú havi Budapest-bérlet ára 8950 lesz a jelenlegi 9500 forint helyett.

Karácsony egy hónapos fölösleges cirkusza után született meg a megállapodás

Mint emlékezetes, év végén a főpolgármester „elaludt” a feladata fölött, ezért a Fővárosi Önkormányzat elvesztette jogát a bérletrendszer alakítása felett. A kormány még 2016-ban vállalta át a HÉV és az úgynevezett „kék Volánbuszok” működtetését Tarlós István akkori főpolgármester kezdeményezésére. Mivel ezek a járatok jelentős Budapesten belüli szerepet látnak el, és a csepeli HÉV el sem hagyja a városhatárt, a fővárosnak továbbra is hozzá kellett járulni ezek működtetéséhez. Az ezt szabályozó megállapodás 2023. december 31-én lejárt. 2020-ban, 2021-ben és 2022-ben 7,4 milliárd forintot kért az állam, amiben a főpolgármester és a kormány meg is állapodott. 2023-ra azonban háromévnyi infláció és energiaár-emelkedés hatását követően végső ajánlatként 8,6 milliárd forintot kért volna a Lázár János vezette tárca. Karácsony Gergelyék azonban ezt a logikus és méltányos ajánlatot nem írták alá, ehelyett minden felelősséget megpróbáltak a kormányra hárítani. A helyzet egy hónap cirkusz után most rendeződött az új megállapodással.

Hídpénzbotrány: a fiatalok választ várnak Karácsony Gergelytől a Lánchíd-mutyi ügyben

A Fővárosi Közgyűlés szerda reggel egy performansszal kezdődött, a Fidelitas elment a Fővárosi Közgyűlés ülésére, hogy válaszokat kapjon a „baloldal Lánchíd-felújításra szánt pénz lenyúlásáról”. „Karácsony azt hazudta, hogy ez a pénz a híd felújítására sem lett volna elég, de mégis közel másfél milliárd forintot játszottak ki a haverok zsebébe. Várjuk a válaszokat a fővárostól, kinek és mennyi pénz jutott a másfél milliárdos hídpénz-mutyiból?” – mondták, majd egy videóban is megerősítették álláspontjukat.