Folyamatosan belehazudik a budapestiek arcába Karácsony Gergely – mondja a fideszes frakcióvezető

Először tagadta, hogy egyáltalán létezik járatritkítás, majd amikor már nem tudta tovább palástolni, hogy ritkításról van szó, mert mindenki, még a baloldali polgármesterek is a visszavonást sürgették, akkor a főpolgármester menetrendi átcsoportosításról kezdett el beszélni. De kapacitásbővítés mégsem látszódott az új menetrenden, csak a csökkentés. Egy héttel később pedig Karácsony Gergely visszavonta a nemlétező járatritkítást. Érdekes evolúciója ez a hazugságnak. Emlékezhetünk a dollárbaloldal sztorijára is. Karácsony Gergely először azt mondta, nincs is pénz a baloldal kampányában. Pontosabban visszakérdez, hogy van-e egyáltalán benne pénz? Majd Márky-Zay kapitány kotyogása után mikroadományozókról kezd hadoválni. Mikor kiderül, hogy friss, ropogós, sorszámkötegelt eurókról van szó, akkor jön az adományládikás sztori és újabb, újabb hazugságok. Főpolgármester úr, ez az ön világa! Az őszintétlen beszéd, a hazugságcunami