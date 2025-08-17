„A gyerekem pénzt akart a fogtündértől, ezért kiszedte a jó fogát is”

Egy édesanya az interneten kért tanácsot más szülőktől. Az anya aggódik gyermeke viselkedése miatt, és nem tudja, hogyan kezelje a gyerek furcsa elszántságát. A gyerek próbálja kiszedni a fogait, hogy pénzt kapjon érte a fogtündértől.

A tejfogak maguktól is kiesnek, nem kell őket kihúzni / Fotó: Shutterstock (Illusztráció)

Az édesanya elmondása szerint a gyereke addig piszkálta az egyik fogát, míg ki tudta azt húzni. Az anya pénzt rakott a párnája alá a fogtündér nevében, de figyelmeztette a gyereket, hogy ne piszkálja az egészséges, nem mozgó fogait.

A gyerek azonban nem hallgatott az anyjára, inkább nagy erővel próbálta kihúzni egy másik fogát, ami kicsit sem mozgott még. A gyereknek nehézséget okozott a fog kihúzása, de végül erőszakosan kirántotta a tejfogat.

Nem esett volna ki, de kirántotta, nagyon elszántan várja a fogtündér következő látogatását.

Az anya arra gondolt, hogy a fogtündér nevében ír egy üzenetet a gyereknek, hogy most pénz nélkül marad. A nő barátai megosztó véleményen vannak, néhányan támogatják az anya ötletét, de mások szerint kellene pénzt hagyni a gyerek párnája alatt.

Az internetes tanácsok sem értettek egyet. Vannak emberek, akik úgy gondolják, ha nem hallgat az anyjára, akkor nem jár neki pénz. Mások úgy hiszik, egy kis pénz és egy kedves üzenet válna be a legjobban. Egy olvasó szerint a gyereket meg kellene jutalmazni, ha elég bátor volt, hogy kihúzza a saját fogát, akkor dupla pénz járna neki – írja a People.