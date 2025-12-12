Veszélyes vírusvariáns terjed nyugatról! Hazánkba is elérhet?
Az influenza eddig nem ismert mutációja terjed.
Borzasztó hír érkezett hazánkba péntek reggel, ugyanis attól hangos a sajtó, hogy egyre több a H3N2 megbetegedés. A Nagy-Britanniában terjedő betegség az alacsony immunitás miatt tud ilyen gyorsan terjedni.
Terjed a szupervírus, a H3N2
Mivel az országban nem rendeltek el karantént, ezért hamarabb kikerülhet a vírus az országból, mint gondolnánk. Bár a kezdeti tünetek elég intenzívek ahhoz, hogy az ember még időben észbe kapjon és ne induljon el:
- hirtelen magas láz,
- fáradtság,
- végtagfájdalmak,
- száraz köhögés,
- torokfájás,
- fejfájás,
- alvászavar,
- étvágytalanság,
- hányinger és hasmenés jellemzi a H3N2 tüneteit.
A brit egészségügy adatai szerint egy hét alatt 55%-kal nőtt a fertőzöttek száma, amely nem megszokott még ebben az időszakban sem - írja a Bors. Mivel a vírusvariáns ellen nincs megfelelő immunitása a szigetország lakóinak, ezért sokkal több a fertőzött is. Emiatt egyébként a gyógyulás is sokkal lassabb.
A fertőzötteknek csupán annyit javasolnak, hogy az átlagosnál többet pihenjenek, figyeljenek a folyadékbevitelre, és ha muszáj kimenniük az otthonukból, azt maszkban és elővigyázatosan tegyék, hogy másokat ne fertőzzenek meg.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre