Veszélyes vírusvariáns terjed nyugatról! Hazánkba is elérhet?

Az influenza eddig nem ismert mutációja terjed.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.12. 10:57
Borzasztó hír érkezett hazánkba péntek reggel, ugyanis attól hangos a sajtó, hogy egyre több a H3N2 megbetegedés. A Nagy-Britanniában terjedő betegség az alacsony immunitás miatt tud ilyen gyorsan terjedni.

Terjed a szupervírus, a H3N2. Fotó: rawpixel.com / cuz.gallery / Freepik
Terjed a szupervírus, a H3N2

Mivel az országban nem rendeltek el karantént, ezért hamarabb kikerülhet a vírus az országból, mint gondolnánk. Bár a kezdeti tünetek elég intenzívek ahhoz, hogy az ember még időben észbe kapjon és ne induljon el:

  • hirtelen magas láz, 
  • fáradtság, 
  • végtagfájdalmak, 
  • száraz köhögés, 
  • torokfájás, 
  • fejfájás, 
  • alvászavar, 
  • étvágytalanság, 
  • hányinger és hasmenés jellemzi a H3N2 tüneteit.

A brit egészségügy adatai szerint egy hét alatt 55%-kal nőtt a fertőzöttek száma, amely nem megszokott még ebben az időszakban sem - írja a Bors. Mivel a vírusvariáns ellen nincs megfelelő immunitása a szigetország lakóinak, ezért sokkal több a fertőzött is. Emiatt egyébként a gyógyulás is sokkal lassabb.

A fertőzötteknek csupán annyit javasolnak, hogy az átlagosnál többet pihenjenek, figyeljenek a folyadékbevitelre, és ha muszáj kimenniük az otthonukból, azt maszkban és elővigyázatosan tegyék, hogy másokat ne fertőzzenek meg.

