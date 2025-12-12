Lehetetlen IQ-teszt, csak a legjobbak 1 százaléka tudja megfejteni
Új optikai illúzióra alapuló IQ-teszt tartja lázban az internetet. A legtöbben két másodperc után feladják ezt az IQ-tesztet.
Az internet ismét felrobbant egy optikai illúzió miatt, amely állítólag csak a lakosság 1 százalékának sikerül elsőre. A közösségi oldalakat elárasztották azok a kommentek, ahol felhasználók kétségbeesetten próbálják megtalálni a trükkösen elrejtett gombot a tarka cukorkarengetegben. Te vajon a zsenik táborába tartozol? Itt a legújabb IQ-teszt.
A „rejtett gomb” fejtörő őrületes tempóban terjed – nem véletlenül! A kihívás ugyanis csupán 5 másodpercet ad arra, hogy megtaláld a gombot a színkavalkádban. A készítő szerint ehhez nem elég a jó szem: kell hozzá éleslátás, fókusz és IQ is.
Miért bolydult fel mindenki ettől a képtől?
A fotón egymást érik a színes cukorkák: piros, kék, sárga, lila – mintha egy édességboltot borítottak volna fel. Első ránézésre semmi különös… De valahol ott lapul köztük egy apró gomb, amelyet úgy rejtett el, hogy még a sasszemű játékosok is kapkodják a fejüket.
A feladvány a szakértők szerint azért ilyen népszerű, mert egyszerre teszi próbára a koncentrációt, a vizuális észlelést és a gyors döntéshozatalt. Nem csoda, hogy sokan már az első másodpercben feladják.
A legtöbben már 2 másodperc után elveszítik a fonalat, a színes cukorkák olyan káprázatosan keverednek. Ha viszont sikerült megtalálnod a gombot, gratulálunk: nagy eséllyel szuperéles látásod van, vagy egyszerűen csak zseniális vagy a vizuális rejtvényekben!
Készen állsz? A szabály egyszerű: 5 másodperc, és indul a vadászat!
Íme az IQ-teszt
