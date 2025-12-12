A SPAR neked is megkönnyíti a karácsonyodat

RETRO RÁDIÓ

A legtöbb családban a karácsony az étkezésekkel teljes, ám a sütés-főzés sokszor bizony fárasztó feladat így év végén. Az ünnepi készülődés most picit könnyebb lehet, hiszen a SPAR üzleteiben számos olyan alapanyagot szerezhetünk be, amelyek megkönnyítik a munkát – sőt most egy újdonság segít, hogy néhány perc alatt az asztalra varázsold az év legmenőbb desszertjét.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.12. 11:57
ünnepi készülődés alapanyag Spar Magyarország Kft karácsony sütemény

Karácsony közeledtével a legtöbb háziasszony szívesen fogadja azokat az alapanyagot, félkész termékeket, amelyekkel könnyebb és gyorsabb az ünnepi főzés. A SPAR heti kínálatában most számos figyelemreméltó ajánlattal találkoztunk, ami segítség lehet az ünnepi menü készítésénél – ráadásként pedig egy remek ajándékötletet is mutatunk - írja a mindmegette.

SPAR üzlet bejárata
A SPAR megkönnyíti az ünnepi sütést-főzést / Fotó: Shutterstock

Alapanyagok a SPAR-ból, amelyek megkönnyítik az ünnepi készülődést

A sütés alapja a megfelelő minőségű vaj vagy margarin, és a Rama 500 g-os sütőmargarinja, amely mindössze 589 forintért kapható, tökéletes választás a karácsonyi süteményekhez. Krémes állagának köszönhetően jól dolgozható, stabilan teljesít a sütőben, így a bejgli, a linzer vagy bármely aprósütemény szépen, egyenletesen sül majd ki.

A krémes desszertek szerelmeseinek elengedhetetlen alapanyag a Kisteleki mascarpone, amely fél kilós kiszerelésben, 1 199 forintért érhető el. Ez a lágy és selymes sajtkrém ideális tiramisuhoz, krémes pohárdesszertekhez vagy akár habkönnyű tortakrémekhez. Letisztult íze miatt az édes és a gyümölcsös süteményekkel is tökéletesen harmonizál.

Az ünnepi asztal másik nagy klasszikusa a gesztenye, amelyet a SPAR 200 g-os gesztenyepüréje (599 Ft) tesz igazán könnyen használhatóvá. Nem kell főzni, pucolni vagy pürésíteni: csak kinyomod, és már mehet is süteményekbe, pohárkrémekbe, tortákba. Bátran lehet belőle készíteni gesztenyegolyót, réteges desszerteket vagy akár egy gyors karácsonyi desszertet, ha váratlanul toppannak be a vendégek.

Mézeskalács nélkül nincs karácsony

A mézeskalács illata nélkül nem is igazi az ünnepi készülődés, és a Tante Fanny friss mézeskalácstésztája (400 g / 1 299 Ft) hatalmas segítség azoknak, akik szeretnék élvezni a közös sütést, de nincs idejük tésztát gyúrni. Könnyen formázható, finoman fűszerezett tészta, amelyből pillanatok alatt készülhetnek a díszített mézeskalács figurák és apró ajándékok. A siker garantált: nem fog ragadni a tészta, nem lesz kőkemény a keksz – a tökéletes végeredményt nem csak a kicsik imádják majd.

A desszertek királynője – a dubai krémmel töltött gombóc

Az idei év egyik legizgalmasabb újdonsága a gyorsfagyasztott, dubai krémmel töltött gombóc (420 g / 2 499 Ft), amely valódi különlegesség a hagyományos gombócok között. A dubai krém gazdag és selymes töltelék, amely egyszerre hozza a luxus ízvilágát és a megszokott gombócélményt. A desszert néhány perc alatt elkészül, így tökéletes lezárása lehet az ünnepi menünek – vagy egy gyors, hétköznapi kényeztetésnek is.

Ajándékötlet: a szódagép, ami az egész család kedvence lesz

Ha praktikus, mégis látványos ajándékot keresel, a SPAR szódagép szettje remek választás. A csomag tartalmaz:

  • 1 db 1-es palackot,
  • 1 db 425 g-os szódapatront,
  • 2 db szörpöt (málna és mojito ízben).

Egy patronnal átlagosan 60–70 liter friss szóda készíthető, így a karácsony és az év többi napja is tele lehet buborékos élményekkel. Praktikus, környezetbarát és biztosan nagy örömöt okoz bárkinek.

