Hihetetlen kínálattal vár a megújult INTERSPAR az Allee-ban!

A 3800 négyzetméteres, megújult üzlet 2025. november 27-től a legmodernebb SPAR-élményt hozza el mindenkinek. Prémium termékválaszték, friss dizájn, kényelmes szolgáltatások és kibővített kínálat vár minden vásárlót az Allee-ban!

Megújult az INTERSPAR az Allee-ban Fotó: SPAR

Mi változott meg az Alle INTERSPAR üzletében? Mit jelent a legmodernebb SPAR-élmény?

Friss piacélmény, és helyben készült falatok várnak

A pékáru-, hús- és halrészleg teljes átalakuláson esett át. A húsérlelő részlegen akár 60 napos érlelésű különlegességek érhetők el, a halpultnál pedig naponta érkező friss kínálattal találkozhatsz – köztük osztrigával is. A sushi-pult és az olasz gourmet részleg helyben készített pizzákkal, focacciaval, friss gyümölcslevekkel, smoothie-kkal ideális választás egy gyors ebédhez.

A csemegepult is teljesen új köntösbe öltözött az Allee INTERSPAR-ban Fotó: SPAR

A delikátsziget is teljesen átalakult: a SPAR enjoy. convenience termékcsalád azoknak szól, akik rohanás közben is szeretnének finomat és táplálót fogyasztani. Nem lesz egyszerű a választás a frissen készített saláták, szendvicsek és hidegtálak között.

Minden, ami csak otthonora kellhet

Háztartási és konyhai eszközöket keresel? Praktikus lakberendezési megoldásokra lenne szükséges vagy egy kedves ajándékra szeretteid számára? A megújult INTERSPAR üzletben a textíliák, konyhai kiegészítők és ajándékötletek végtelen kínálata sorakozik számodra, hogy a mindennapokat kényelmesebbé.

Italok és finomságok hatalmas választéka

Az ital- és édességrészlegen is garantáltan találsz kedvedre valót. A SPAR BOR Világban a hétköznapi asztali boroktól a prémium tételekig minden megtalálható. Válogass több mint háromszázféle sör és hétszázféle üdítő közül, vagy nézdd meg az exkluzív Lindt csokoládékínálatot, amely külön polcfelületen kapott helyet. Ha tényleg nincs időd és gyors megoldásra van szükséges vendégváráshoz, a több mint négyszázféle mirelit, valamint a kibővített hűtött- és szárazáru-választékot pontosan neked találták ki.

Friss finomságok piactéren Fotó: SPAR

Gyors kasszák és fenntartható megoldások

Az INTERSPAR-ban mindenki megtalálja a számára legkényelmesebb megoldást: tíz önkiszolgáló és tizenkét hagyományos kassza közül választhatsz, a SPAR pedig az „on the go” vásárlókra is gondolt. Az önkiszolgáló kasszáknál található hihetetlen hűtöttital-kínálatból csak egy karnyújtásnyira vannak a frissítők. A hagyományos kasszák egy része is gyorsfizetőként működik, ezért villámgyorsan végzel, hacsak pár termékkel érkezel.