Hihetetlen kínálattal vár a megújult INTERSPAR az Allee-ban!
Kibővített és prémium termékválasztékkal vár mindenkit november 27-től az INTERSPAR az Allee-ban.
A 3800 négyzetméteres, megújult üzlet 2025. november 27-től a legmodernebb SPAR-élményt hozza el mindenkinek. Prémium termékválaszték, friss dizájn, kényelmes szolgáltatások és kibővített kínálat vár minden vásárlót az Allee-ban!
Mi változott meg az Alle INTERSPAR üzletében? Mit jelent a legmodernebb SPAR-élmény?
Friss piacélmény, és helyben készült falatok várnak
A pékáru-, hús- és halrészleg teljes átalakuláson esett át. A húsérlelő részlegen akár 60 napos érlelésű különlegességek érhetők el, a halpultnál pedig naponta érkező friss kínálattal találkozhatsz – köztük osztrigával is. A sushi-pult és az olasz gourmet részleg helyben készített pizzákkal, focacciaval, friss gyümölcslevekkel, smoothie-kkal ideális választás egy gyors ebédhez.
A delikátsziget is teljesen átalakult: a SPAR enjoy. convenience termékcsalád azoknak szól, akik rohanás közben is szeretnének finomat és táplálót fogyasztani. Nem lesz egyszerű a választás a frissen készített saláták, szendvicsek és hidegtálak között.
Minden, ami csak otthonora kellhet
Háztartási és konyhai eszközöket keresel? Praktikus lakberendezési megoldásokra lenne szükséges vagy egy kedves ajándékra szeretteid számára? A megújult INTERSPAR üzletben a textíliák, konyhai kiegészítők és ajándékötletek végtelen kínálata sorakozik számodra, hogy a mindennapokat kényelmesebbé.
Italok és finomságok hatalmas választéka
Az ital- és édességrészlegen is garantáltan találsz kedvedre valót. A SPAR BOR Világban a hétköznapi asztali boroktól a prémium tételekig minden megtalálható. Válogass több mint háromszázféle sör és hétszázféle üdítő közül, vagy nézdd meg az exkluzív Lindt csokoládékínálatot, amely külön polcfelületen kapott helyet. Ha tényleg nincs időd és gyors megoldásra van szükséges vendégváráshoz, a több mint négyszázféle mirelit, valamint a kibővített hűtött- és szárazáru-választékot pontosan neked találták ki.
Gyors kasszák és fenntartható megoldások
Az INTERSPAR-ban mindenki megtalálja a számára legkényelmesebb megoldást: tíz önkiszolgáló és tizenkét hagyományos kassza közül választhatsz, a SPAR pedig az „on the go” vásárlókra is gondolt. Az önkiszolgáló kasszáknál található hihetetlen hűtöttital-kínálatból csak egy karnyújtásnyira vannak a frissítők. A hagyományos kasszák egy része is gyorsfizetőként működik, ezért villámgyorsan végzel, hacsak pár termékkel érkezel.
A SPAR-élmény a környezetre is odafigyelt: az akciók átláthatóságában segítő digitális árkijelzők, az energiatakarékos LED-világítás, a megszokott helyén működő REpont, és a külön üveg-, alumínium- és PET-hulladék gyűjtő mind azt a célt szolgálja, hogy a bevásárlás a bolygónknak is jó legyen.
Hazafelé menet vagy ebédszünetben is praktikus megálló az Allee INTERSPAR: a bevásárlás mellé frissen sült pizzát is vihetsz, vagy válassz estére egy prémium bort.
Itt találod a SPAR, INTERSPAR ünnepi kedvezményeit!
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre