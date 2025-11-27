Indul a Kuponkánaán: megérkeztek a SPAR ünnepi kedvezményei!

A kuponokat a kasszánál kérheted el 2025. november 27. és 29. között, melyek a MySPAR appban és a szórólapban is elérhetőek lesznek, majd 2025. december 1. és 10. között használhatod fel őket a termékek készletének erejéig a beváltási feltételek szerint – így a karácsonyi ajándékok megvásárlása és a nagybevásárlás is akár 40%-kal olcsóbb lehet.

A SPAR és INTERSPAR áruházakban újra indul a Kuponkánaán akció! Fotó: Spar

Íme néhány ízelítő a kuponok beváltásával elérhető kedvezményekből!

Ajándékötletek mindenkinek

A SPAR és INTERSPAR üzletek polcain most minden korosztálynak találsz kedves meglepetést. A Dove, Rimmel, Helia-D, Old Spice, Axe, Adidas, Yamuna és Isana ajándékcsomagjai remek ötletként szolgálhatnak a karácsonyfa alá, ráadásul 25%-os kedvezménnyel érheted el őket.

Mosoly az ünnepekre

A karácsonyi fotókhoz elengedhetetlen a ragyogó mosoly! A Sensodyne és Parodontax fogkrémek, valamint a Listerine szájvizek most 15–25% kedvezménnyel kaphatók, míg az INTERSPAR áruházakban érvényes kuponnal 30% árengedménnyel vásárolhatod meg az Oral-B elektromos fogkeféket és pótfejeket. Egy tökéletes ajándék, ami szó szerint mosolyt csal mindenki arcára.

Hasznos meglepetések a konyhába

Egy praktikus konyhai eszköz mindig örömet okoz – akár magadnak, akár ajándékba szánod: a minőségi Bosch háztartási kisgépek, botmixerek, kávédarálók és robotgépek most 20% kedvezménnyel érhetőek el az INTERSPAR áruházakban és az ezt a termékkört forgalmazó SPAR szupermarketekben. A hangulatos reggelek egy finom kávéval kezdődnek: a Dolce Gusto és Krups kávéfőzők most 30%-kal kedvezőbb áron varázsolják otthonodba a kávéházi élményt.

Hétköznapi kedvencek ünnepi áron

Nemcsak az ajándékokra, hanem a hétköznapi kedvencekre is megéri figyelni! A Barilla 1 kilogrammos tészták 30%, a szószok 40% kedvezménnyel, a Knorr levesek és alapok pedig 30%-kal olcsóbban kaphatóak – így a családi vacsora most pillanatok alatt az asztalra kerülhet. A Felix ketchup (35%), a Master Good virsli (37%), a Milka croissant (25%) és a Bud Spencer konzervek (25%) most kedvezményesen kerülhetnek a kosárba. Olyan termékek ezek, amiket amúgy is hazavinnél – most viszont még jobban megéri. Kérd el a kuponodat, és indulhat a bevásárlás!