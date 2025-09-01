Óriási akciót hirdetett a SPAR, ezt tényleg kár lenne kihagyni!

Akár 34% kedvezmény! – szeptemberben visszatér a SPAR Kupon Kánaán, rengeteg akcióval és extra kedvezménnyel.

Kapcsold turbóra az őszi bevásárlást! Gyűjtsd be 2025. szeptember 1. és 3. között a SPAR kuponokat, majd váltsd be őket 2025. szeptember 4. és 14. között a promócióban részt vevő SPAR és INTERSPAR áruházakban országszerte – a készlet erejéig. A csomagban ott a JOKER kupon is, amellyel a személyes kedvencedet szerezheted meg kedvezménnyel, a kuponon szereplő beváltási feltételekkel – írja a mindmegette.

Fotó: SPAR Magyarország

Indítsd jól a napot, adjon lendületet a reggelid!

A nap első étkezése az egész napodat meghatározza – egy jó reggeli nemcsak energiát ad, hanem hozzájárul a koncentrációhoz és a kiegyensúlyozott étrendhez is. A SPAR kínálatából most könnyedén összeállíthatod a tápláló reggelidet, ráadásul kedvezőbb áron. Válaszd a ropogós Hester’s Life granolát 20% kedvezménnyel, a laktató Cerbona rizskását 30% kedvezménnyel, vagy turbózd fel a mindennapokat egy NUTRIBULLET turmixgéppel, amely most 37%-kal olcsóbb. A friss ízek kedvelőinek ott a Wasa extravékony ropogós kenyér 25%-kal, valamint a gyümölcsös St. Dalfour dzsemek 30%-kal kedvezőbben. Ha pedig egészségtudatos vagy, a Gullón gluténmentes, cukormentes és teljes kiőrlésű kekszei 20%-os kedvezménnyel várnak – így tényleg kompromisszumok nélkül indíthatod a napot.

Fotó: SPAR Magyarország

Legyél előrelátó!

A rohanós hétköznapokban, amikor nincs időd semmire, jó, ha csak belépsz a kamrába, és ott a megoldás, ezért érdemes úgy vásárolni, hogy gondolsz a jövőre. A SPAR most ehhez ad extra segítséget kedvezményeivel. A Barilla üveges szószok 35%-kal olcsóbban kerülhetnek a polcra, a Knorr és Maggi termékek 25–30%-os kedvezménnyel, a Delikát alapok pedig 25%-kal várnak. Ha útközben ennél valamit, a 7Days snackek 25%-os árelőnnyel vihetők haza. A klasszikus Gyermelyi és VITA Pasta durum tészták 30%-kal kedvezőbb áron egészítik ki a kamrakészletet.

Nem mindegy, mit esznek a gyerekek

Egy jól összeállított szendvics nemcsak finom, hanem tápláló, egészséges és fontos része a gyerekek tízóraijának. A SPAR Regnum Kölyök termékcsalád most akár 40% kedvezménnyel elérhető, így könnyedén gondoskodhatsz a minőségi hozzávalókról. A sertésmájas például hozzáadott tartósítószer, színezék, ízfokozó és foszfát nélkül készül, valamint glutén-, laktóz- és szójamentes – így a szülők teljes bizalommal tehetik a tízórais dobozba.