8+1 reggeli rutin, ami kihat a fogyókúrádra

Biztos sokakkal előfordult már, hogy akárhogy próbáltak lefogyni, sehogy sem sikerült nekik. Mindent bevetettek, de az eredmények nem jöttek. Ilyenkor jöhet jól a napi rutin bevezetése, amellyel nem kell drasztikusan átalakítani a napi életünket. Mutatjuk azt a 8+1 tippet, amely támogatja a fogyást.

1. Legyen a reggelid magas fehérjetartalmú!

A nap első étkezése kihat az egész napunkra. Ezért is fontos a megfelelő reggeli, ami segít, hogy ebédig teljesnek érezhessük magunkat, és ne nyúljunk különböző nasikhoz a délelőtt folyamán. A magas fehérjetartalmú ételek kellő energiát adnak, hozzájárulnak, hogy sokáig ne legyünk éhesek, így támogatva a fogyást is.

Éppen ezért tökéletes választás lehet reggelire a tojás, a görög joghurt, a túró, a diófélék, valamint a chiamag. Ám az első falatok előtt döntsünk le egy nagy pohár vizet, zöld teát vagy gyümölcsteát. A víz ugyanis amellett, hogy fokozza az anyagcserét, segítséget nyújt a kalóriaégetésben is. Arról nem is beszélve, hogy „átmossa" a gyomrot, és hozzájárul, hogy kevesebb ennivalóval is jóllakj reggel.

2. Mérlegre fel!

A fogyókúránk idején célszerű minden reggel megmérni a súlyunkat, így képet kapunk arról, mennyire hatékony az erőfeszítésünk. A mérlegeléshez a legideálisabb időpont a mosdóhasználat és a reggeli közötti időszak, így mindig tiszta eredményeket tudunk egymással összehasonlítani.

Az elért ideális testsúly fenntartása is jóval egyszerűbb, ha rendszeresen, és lehetőség szerint nagyjából azonos időpontban mérjük magunkat. Nincs ok a pánikra akkor sem, ha eleinte szinte semmit sem mozdul a testsúly, előbb-utóbb egészen biztosan látjuk az eredményt, ha kitartóak és elszántak vagyunk. Az is normálisnak mondható, ha az ideális testsúly elérését követően „jön vissza" 1-2 kiló. Ez függhet az anyagcserétől, a napi vízfogyasztás mennyiségétől is. Ilyenkor tartsunk egy picit nagyobb önfegyelmet, és másnap máris a megfelelő számot látjuk a mérlegen.

3. Élvezd a fény erejét!

Hatékony ébresztő a napfény, felkelés után húzzuk el a sötétítőket és engedjük, hogy a kinti látvány a szabadba csábítson! A nyári regelo friss levegő egyaránt ideális a kocogáshoz és a sétához is. Ráadásul a napfény az egyik legjobb módja a D-vitamin-pótlásra, mellyel elejét vehetjük a súlygyarapodásnak. Kevesen zudják, de ha reggelente 10-15 percet mozgunk a szabadban, azzal meglepően sokat teszünk az egészségünkért.

4. A varázsige: mindfulness

A mindfulnesst magyarul talán úgy lehetne a legjobban meghatározni, hogy tudatos jelenlét. A lényege, hogy maximálisan az adott pillanatra fókuszálunk, és tudatosságot viszünk a gondolkodásunkba. A tudatos jelenlét komoly támogatást jelent az egészséges táplálkozási szokások kialakításában, továbbá az ideális testsúly szinten tartásában. Mindehhez érdemes reggelente a következő gyakorlatot elvégezni: helyezkedjünk kényelmes, nyugodt ülőhelyzetbe, hunyjuk be a szemünket és hangolódjunk az érzéseinkre legalább 5 percen keresztül. Ezzel nem csak a stressztől szabadulhatunk meg, de ez a pár perces tudatos kikapcsolódás az ideális testsúly elérését is segíti. Mindez tovább javítható, ha közben látjuk magunk előtt és át is érezzük a vágyott fogyási eredményt.