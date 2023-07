Megvan a nyár csodaitala – ezt idd mindennap, ha fogyni akarsz!

A népi gyógyászatban régóta ismert a fahéj tengernyi pozitív hatása, ugyanis ez a kellemes illatú és ízű fűszer önmagában is a vércukorszint egyik legjobb karbantartója, a gyulladásokkal szembeni bevált fegyver. Most azonban az ayurvéda gyakorlói is felfedezték, és azt tanácsolják, hogy amennyiben fontos az egészségünk és az alakunk, naponta fogyasszunk fahéjas vizet – írja a Health Shots. Srishti Kaushik ayurvédikus szakértő a fahéjas víz nyolc pozitív hatását emelte ki, amely elsősorban a nők körében teheti népszerűvé az italt.

Fotó: Pixabay

1. Szabályozza a ciklust

Mivel a fahéj a méhben is fokozza a véráramlást, és segít beállítani a hormonszintet, a menstruációs ciklus rendszabályozásához is hozzájárulhat, valamint csökkenti a nehéz napokon tapasztalt görcsös fájdalmat.

2. Növeli a termékenységet

A hormonszintekre gyakorolt hatása miatt a termékenységre is jótékony erőt gyakorol, az ovulációt elősegítő hormonok szintjét növeli, és ezáltal a fogantatás esélye is emelkedhet.

3. Csökkenti a PCOS tüneteit

A policisztás ovárium szindróma sok nő életét megnehezíti, de a fahéj gyulladáscsökkentő hatása kiváló megoldás lehet a ciszták kezelésére és a fájdalom enyhítésére. Mivel a PCOS-ben szenvedő nők javára rendszertelen menstruáció is jellemző, számukra különösen hasznos lehet a fahéjas víz fogyasztása, amely még a betegek körében gyakori aknés problémákra és hajhullásra is megoldást nyújthat.

4. Segíti a súlyleadást

Az inzulinrezisztencia csökkentése terén is ígéretes eredményeket mutat a fahéjas víz fogyasztása, ami nem mellesleg egy lépés a fogyás felé, ugyanis csökkenti az éhséget, a gyomornak hosszú időre telítettségérzetet kölcsönöz.

Fotó: Pixabay

5. Szabályozza a vércukorszintet

Mivel a fahéj szoros kapcsolatot ápol a szervezet inzulinszintjével, a vércukor szabályozása tekintetében is eredményes – az orvosok különösen a 2-es típusú diabéteszben szenvedő betegeknél tapasztalták a fűszer pozitív hatásait. A fahéjas víz a vércukorszint ingadozását is megelőzheti.

6. Fokozza az immunrendszer ellenállóképességét

A gyulladáscsökkentő hatás mellett a bakteriális fertőzésekkel szemben is eredményesen véd a fahéj, természetes módon erősíti az immunrendszert, így pedig kisebb eséllyel betegszünk meg.

7. Javítja az emésztést

A fahéj begyorsítja az elfogyasztott étel megemésztését, miközben megelőzi a puffadást – a gyomrunk mindezekért kifejezetten hálás tud lenni.

8. A szívre is jó hatással van

A fahéj a test motorjáról sem feledkezik meg, a koleszterinszint csökkentésével előzi meg a szívbetegségek kialakulását.

A sok egészségügyi előny mellett a könnyű elkészíthetőség is a fahéjas víz mellett szól: mindössze egy fahéjdarabra, vízre és egy lábosra van szükségünk, amelyben felforralhatjuk a vizet, benne a fahéjrúddal. Ezt követően hűtsük ki a fűszeres vizünket, és ha szeretnénk, ízlés szerint ízesíthetjük mézzel vagy citromlével, de cukrot semmiképp se adjunk hozzá. Üvegpalackban tegyük a hűtőbe egy órára, és 3-4 óránként kortyoljunk el belőle egy pohárkával.