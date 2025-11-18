RETRO RÁDIÓ

Szakértők tárják fel: ez történne, ha elmenne az internet az egész világon!

A kutatók részletes, ám nyugtalanító forgatókönyvet vázoltak fel arra az esetre, ha elmenne az internet.

Szerző: Amy Mans
Létrehozva: 2025.11.18.
A szakértők világosan kifejtették, ha elmenne az internet az egész világon, milyen globális következménye lenne. Az idősebb generáció gyakran mondogatja, hogy túlzottan függünk a technológiától, ám az igazság az, hogy ma már a világ működésének alapja az internet egészen a munkavégzéstől a kommunikáción át a közbiztonságot szolgáló rendszerekig minden rá épül. Már néhány órás kiesés is képes káoszt okozni, ahogy azt a legutóbbi Microsoft-hiba is bizonyította. De mi történne, ha az internet soha többé nem állna helyre?

alt=Egy szakértő megfejtette, mi történne, ha egyszer csak az egészen világon elmenne az internet?
Egy szakértő megfejtette, mi történne, ha egyszer csak az egészen világon elmenne az internet? / Fotó: pexels.com (Illusztráció)

Valóban hatalmas katasztrófa lenne, ha elmenne az internet?

A legnagyobb veszélyt az olyan extrém űridőjárási jelenségek jelentik, mint a napkitörésekből származó koronakidobódások (CME-k). Ezek óriási plazma- és mágneses mezőfelhők, amelyek képesek megbénítani a műholdakat, rádiókat és elektromos hálózatokat. Bár ritkák, a történelemben volt már olyan esemény, mint például az 1859-es Carrington-esemény, amely telegráfvezetékeket gyújtott fel.

A szakértők egy hasonló, jóval erősebb kitörés bekövetkeztével számolva a következő forgatókönyvet vázolnak fel - írja a LadBible. 

1. nap – délután

A CME első hulláma több ezer műholdat tesz működésképtelenné. A GPS, a telefonhálózatok, sőt a Nemzetközi Űrállomás rendszerei is leállnak. A földi elektromos hálózatot túlterhelés éri, eszközök gyulladnak ki, a közlekedési lámpák és világítás megszűnése miatt világszerte balesetek történnek.

1–2. nap

A kommunikáció összeomlása miatt a tűzoltók és mentők nehezen jutnak el a rászorulókhoz. Egyes országok, kiemelten Oroszország túlélnek saját belső rendszereiknek köszönhetően. A hadsereg ideiglenes kapcsolatokat épít ki, a rendőrség pedig a fosztogatások megfékezésén dolgozik. Kórházak vészgenerátorra váltanak.

2. nap – délután

A szakértők szerint az internetet gyakorlatilag nulláról kellene újraépíteni, mivel a felhőközpontok és gerinchálózatok nagy része megsemmisül. Az országok középkori állapotokhoz hasonlóan osztják el az erőforrásokat. A bankrendszer leáll, az utak teljesen káosszá válnának.

Két hét múlva, viszont a sebtében összeállított rendszerek miatt hackerek jelennek meg, a kormányokat zsarolások sújtják. A logisztika szétesése miatt tisztítatlan ivóvíz és betegségek jelennek meg. Az ellátási láncok összeomlanak, a társadalom hónapokig kénytelen alkalmazkodni a technológia nélküli élethez. 

 

