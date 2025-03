Te meddig lennél képes meglenni a mobiltelefonod nélkül? Durva, milyen hatása van, ha leteszed!

A brain rot, avagy az agyrohadás lett 2024-ben az év szava az Oxford University Press szerint, ami alatt a különböző közösségi médiafelületek tartalmának végeláthatatlan és értelmetlen fogyasztását kell érteni. Azt, hogy az agyrohadás nem csupán egy hangzatos kifejezés, ami kellően morbid ahhoz, hogy mindenki felkapja rá a fejét mi sem támasztja alá jobban, mint a Texasi Egyetem egyik friss kutatómunkája: a PNAS Nexus című folyóiratban megjelent tanulmány tapasztalatait összegezve ugyanis megállapítható, hogy a brain rot nemhogy nagyon is valós jelenség, hanem gyakorlatilag népbetegség! De kérdés, hogy meddig tudnánk meglenni mobiltelefon nélkül?

Te boldogulnál mobiltelefon és internet nélkül? / Fotó: Pexels (Illusztráció)

Mindez úgy derülhetett ki, hogy a Texasi Egyetem kutatói négy héten át vizsgáltak összesen 467, 18 és 74 év közötti embert kimondottan azzal a céllal, hogy megtudják, milyen hatással van rájuk, ha erre az időszakra kikapcsolják az internetszolgáltatást a mobiltelefonjaikon.

A mentális állapotukat felmérő vizsgálatokból kiderült, hogy már egy ilyen rövid szünet is elég ahhoz, hogy érdemi javulás következzen be az átlagember hangulatában! Szinte mindenki jelentős hangulatjavulásról számolt be a tanulmány szerzőinek.

Na, de mi történik mobiltelefon nélkül?

A számok nyelvére lefordítva beszédes adat, hogy a 467 vizsgált páciens 91 százaléka már két social mediától mentes hét után határozottan jobban érezte magát. Egy jelentős részüknél volt megfigyelhető továbbá a depressziós tünetek látványos csökkenése is! Mindezt pedig nem holmi antidepresszánsoknak köszönhették, hanem pusztán annak, hogy a mobiljukon kikapcsolták az internetet és a készüléket kizárólag SMS írására, vagy telefonhívásra használták.

Nem bánták meg, hogy így döntöttek:

a vizsgálatban részt vevők 71 százaléka számolt be javuló mentális egészségről,

73 százalékuk pedig jobb általános közérzetről számolt be az offline töltött időszak végén.

A legdurvább pedig az, ahogyan az agyuk reagált erre a rövid, néhány hetes detoxikálásra:

A vizsgálat egyik legérdekesebb megállapítása ugyanis, hogy ez a pár mérgező környezet nélkül töltött hét is szinte berúgta a résztvevők kognitív teljesítményének motorját. Konkrétan olyan mértékű figyelemjavulást dokumentáltak a pácienseknél, mintha ez idő alatt 10 évet fiatalodtak volna

– összegezték a tanulmány szerzői a következtetésükben.