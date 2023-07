Ezeket edd reggelire, ha fogyni szeretnél

A dietetikussok nem győzik hangoztatni, hogy a reggeli a nap legfontosabb étkezése! A korai étkezés segít a fogyókúrában is, de nem mindegy, mit eszel reggelire...

Egy gondosan átgondolt reggelinek rengeteg előnye lesz, főleg akkor, ha az teljes kiőrlésű gabonát, sovány tejtermékeket, egészséges zsírokat, gyümölcsöket, zöldségeket tartalmaz, amelyek tele vannak fehérjével és rostokkal. Azért ezeket válaszd mert ezek az alapanyagok kellemesen eltelítenek, de nem hizlalnak.

Fotó: Pexels (illusztráció)

Kezd a reggelt tojással!

Ha szeretnéd elkerülni, hogy délelőttönként nassolni kezdj, akkor a tojásos reggeli a legjobb választás. A tojás csak 80 kcal, de mégis egész délelőttre képes eltelíteni. Ráadásul egy új elmélet szerint a reggelire elfogyasztott két tojás hatvanöt százalékkal nagyobb súlycsökkenéshez vezethet egy diétában.

A gyümölcs és a zöldség szintén jó választás

A zöldségek és gyümölcsök elengedhetetlen részei a reggelinek, nagy élelmirost-, vitamin- és víztartalmuknak köszönhetően. Zöldségeket fogyaszthatunk többek közt szendvics vagy rántotta mellé frissen, párolva vagy sütve; míg gyümölcsöt zabkása vagy más gabonapehely mellé. Jelentős rost és antioxidáns tartalommal rendelkeznek az eper, a szeder, a málna és egyéb apró magokkal rendelkező piros és bordó színű gyümölcsök, amelyeket érdemes rendszeresen a táplálkozásba illeszteni. Akinek problémát okoz a gyümölcsök fogyasztása, mert hamar éhes lesz utána, vagy refluxos panaszokat okoz, azok számára javasolt néhány szem magas rost tartalmú kekszet fogyasztani mellé, vagy kevés olajos maggal kiegészíteni őket. A zöldségekből és gyümölcsökből álló turmixok vagy úgynevezett smoothie-k egyre elterjedtebbek. A tejből, gyümölcsből és zabpehelyből álló itallal egy gyorsan elkészíthető reggeli opció.

Müzli is lehet az első fogás, de házi legyen!

Az egyik legegészségesebb fogás a müzli, azonban nem mindegy, hogy pontosan mit választasz. A legjobb a házi készítésű, cukormentes változat! A teljes kiőrlésű gabonapelyhek, ugyanis lassan szívódnak fel, tejjel vagy zsírszegény joghurttal leöntve pedig plusz fehérjékkel – és vitaminokkal látják el a szervezetet. Érdemes a magvakkal, és aszalt gyümölcsökkel dúsított változatot is kipróbálni, melyek a nehezen induló reggelekhez is energiát adnak. Természetesen friss gyümölcsökkel is megrakhatod a gabonapelyhet, és ezzel máris egy fenséges, és tökéletesen egészséges napindító lakomához juthatsz - írja a Diéta Fitnesz.