Ettől a 3 nyári ételtől a hangulatod is jobb lesz, és a fogyást is segíti

Te is szereted a változatos, gyors és egyszerű, de mégis ízletes fogásokat, akkor ez a három recept most jól fog jönni. A Diéta és Fitnesz jóvoltából most mutatunk néhány igazán diétás és gyorsan elkészíthető zöldséges fogást, hátha kedvet kapsz valamelyikhez!

Fotó: Pexels (illusztráció)

Mexikói töltött paprika

Hozzávalók (6 adaghoz)

2 ek. étolaj

6 kaliforniai paprika kimagozva, félbevágva

½ kg darált pulykahús

mexikói fűszerkeverék

1 doboz vörösbabkonzerv

1 doboz kukoricakonzerv

1 csípős paprika

2 csésze light reszelt sajt

Elkészítése:

Melegítsd elő a sütőt 180 fokra, egy nagy tepsit kicsit olajozz be, és rendezd el rajta a paprikákat a vágott felükkel felfelé. Közben egy nagy serpenyőben a húst pirítsd meg és fűszerezd, majd add hozzá egy kis vizet. Keverd bele a babot, a kukoricát, a csípős paprikát, és néhány perc alatt melegítsd össze. Kanalazd bele a paprikákba, és szórd meg a tetejüket a sajttal. 8-10 perc alatt süsd készre.

Citromos csirke zöldbabbal

Hozzávalók (4 adaghoz)

1 tk. paprika

só, bors

4 csirkecomb csont és bőr nélkül

450 g zöldbab

3 ek. vaj

1 kis hagyma felkockázva

½ csésze felvágott petrezselyemzöld

4 gerezd fokhagyma

¼ tk. csilipor (ízlés szerint)

½ citrom leve és citromkarikák

½ csésze csirkealaplé

Elkészítése:

A fűszereket keverd össze, fűszerezd meg vele a húst, majd tedd félre. A zöldbabot dobd forró vízbe, és főzd néhány percig, hogy roppanós maradjon. Egy nagy serpenyőben olvassz fel kétkanálnyi vajat, futtasd meg benne a hagymát, majd tedd bele a csirkecombokat egy rétegben. 5-6 percig süsd, majd fordítsd meg, és még 5-6 perc alatt a másik felét is süsd meg. Vedd ki, és a serpenyőbe tedd bele a maradék vajat. Dobd bele a petrezselymet, fokhagymát, csilit és a roppanósra főtt babot, majd folyamatosan keverve 3-4 perc alatt jól forgasd össze. Öntsd rá a citromlevet és az alaplevet, és sűrítsd be. A babot félretolva tedd vissza és melegítsd át a húst tálalás előtt.

10 perces quinoa saláta

Hozzávalók (6 adaghoz)

1,5 csésze víz

¾ csésze quinoa

½ tk. fokhagymapor

1 ek. reszelt hagyma

½ tk. paprika

só, bors

10 koktélparadicsom

2 csésze friss rukkola

½ csésze összemorzsolt feta

Elkészítése:

A vízben főzd meg a quinoát 10 perc alatt. Keverd bele a fokhagymaport, hagymát, paprikát, sózd, borsozd. A paradicsomokat vágd félbe. Forgasd össze ezeket a rukkolával és a feta sajttal, és tálald frissen.