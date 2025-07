Az Oroszlán Hold a Halaknak szerelmet, a Kosnak flörtöt tartogat

Kos

Szombaton a Hold az Oroszlán jegyében jár, és a Vénusszal csodás fényszöget zár be – ez önnél főként a kreativitásban, a flörtökben és az önbizalomban nyilvánulhat meg. Ha eddig vacillált valamin – legyen az egy új hobbi vagy ismeretség –, most bátran léphet.

Bika

Ez a nap melegséget hozhat a szívébe, különösen otthoni és családi téren. A Vénusz, az ön uralkodó bolygója, harmóniában áll a Nappal és Holddal, ami nemcsak lelki békét, hanem inspirációt is adhat egy olyan ötlethez, ami később pénzt hozhat.

Ikrek

Szombaton minden szava arannyá válhat – akár szó szerint is! Egy ismerkedés, egy találkozás vagy akár egy könnyed beszélgetés is elindíthat egy olyan ötletet, amely később anyagi hasznot hozhat. A szerelem is ott bujkál a levegőben, így ha egyedülálló, érdemes kimozdulnia.

Rák

Szombaton az értékek kerülnek előtérbe – mind szó szerinti, mind átvitt értelemben. Előfordulhat, hogy rábukkan valamire, amit érdemes megvásárolni, vagy eszébe jut egy ötlet, amely hosszabb távon kifizetődő lehet, akár egy váratlan nyereményt is kaphat.

Oroszlán

A Nap és a Hold is az ön jegyében jár, a Vénusz pedig még koronát is tesz a fejére. Sugárzik, ragyog, vonzza a figyelmet, és minden adott ahhoz, hogy ne csak jól érezze magát, hanem valami értékeset is elindítson. Egy új kapcsolat vagy pénzkereseti lehetőség is felbukkanhat.

Szűz

A szombat kiváló lehetőséget nyújt az álmodozásra, és ezúttal ne vesse el magától azokat az ötleteket sem, amelyek elsőre „túl merésznek” tűnnek. Könnyen lehet, hogy épp egy ilyen szokatlan gondolat vezet majd el a következő lépéshez.

Mérleg

Ez a nap igazán kedvező a Mérlegnek – a Vénusz, az ön uralkodó bolygója, remek fényszögben áll a Nappal és Holddal. Baráti környezetében valami különleges történhet: egy új ismeretség, inspiráló beszélgetés vagy egy olyan lehetőség, ami egy régi vágyhoz visz közelebb.

Skorpió

Valaki ma észreveheti azt, amit eddig ön rejtve tartott. Ne lepődjön meg, ha dicséretet kap vagy ha tanácsot kérnek öntől. A szerelem most finoman, mégis mélyen hat – egyetlen pillantás is árulkodó lehet.

Nyilas