Sosem sportolt Tünde, mégis közel 20 kilót fogyott

Fehérvári Tünde egy alakformáló programon kezdte leadni a pluszkilókat

Csinosan öltözködhet – a fogyás visszaadta az önbizalmát

Kezdetben heti két csoportos órára járt, majd két hét után heti háromra váltott. Soha nem gondolta volna magáról, de már az első időszakban is volt olyan, hogy várta az edzéseket, számolta vissza a napokat, hogy újra mehessen.

– Nóri kivételes személyiség, soha nem fáradt, reggel nyolckor és este hatkor is jókedvű – meséli. – Még én is alig hiszem el, hogy megszerettette velem a mozgást. Nagyon pozitív változásokat hozott az életembe. Rám is átragadt a pozitív hozzáállása, életvidámabb lettem. Régen mindenen aggódtam, most már picit pozitívabban állok a dolgokhoz. Energikusabb vagyok, nem fáradok el könnyen, a munkatársaim is gyakran mondják, hogy „nem igaz, hogy te még mindig bírod”. Hatalmas öröm, hogy rám jönnek a régi ruháim. Volt egy fehér térdnadrágom, amit még a terhességem előtt vettem. Nyár elején, amikor szanáltam a ruhákat, felpróbáltam, és jó volt rám, sőt egy kicsit még talán bő is. Végre tudok csinosan öltözködni, fel tudok venni akár egy rövidnadrágot vagy szűkebb ruhát. Sok ismerős megdicsér, rengeteg pozitív visszajelzést kapok – mesélte Tünde, aki 86 kilóról 67 kilóra fogyott.

„Finomakat eszem” – a fogyás titka nem az éhezés

Tünde elhagyta a fehér lisztet, cukrot, sok csirkemellet, halat, zöldséget fogyaszt.

– Korábban napi egyszer, kétszer ettem, ahogy az időm engedte – árulja el. – Nehéz volt átszokni a napi öt étkezésre. A napi két liter víz elfogyasztása is nagy kihívás volt. Régen, ha megittam egy litert, akkor sokat mondok. Munka közben mindig csak halogattam, hogy majd iszok. Amikor meg hazamentem, megittam közel fél litert egy huzamban, ami egyébként nem jó, mert megterheli a gyomrot. Van egy félliteres kis üvegem. Elővettem négy kiskanalat, és amikor megittam fél litert, elraktam egy kanálkát a fiókba. Ezzel az egyszerű módszerrel motiváltam magam, hogy meglegyen a vízmennyiségem. Az ételek nem okoztak gondot, mert szeretek főzni, sütni. Most már olyanokat is megeszek, amire korábban azt mondtam, hogy soha meg nem kóstolom. Ilyen a csicseriborsókrém, zabkása vagy édesburgonya. A férjem és a 12 éves lányom is nyitott volt a változásra. Szerencsére megeszik ugyanazt, amit én. A lányom most már inkább eszi a durumlisztes tésztát, mint a fehérliszteset. A férjem meg nem válogatós, ő úgy van vele, hogy csak legyen étel az asztalon.