RETRO RÁDIÓ

Ezt kár lenne kihagyni! Hihetetlenül jó akciók a Sparban a Black Week alatt

Ne maradj le az elképesztő kedvezményekről.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.21. 08:55
akció ajánlat Spar kedvezmény

Hatalmas dobással jött a Spar: ugyanis Black Friday előtt Black Week-el várja a vásárlókat november 20-26. között egy egész héten keresztül elképesztően jó akciókkal. A kínálatba nem csak élelmiszertermékek, de háztartási és élvezeti cikkek is bekerültek a széles kínálatba.

Ezt kár lenne kihagyni! Hihetetlenül jó akciók a Sparban a Black Week alatt Fotó: Spar

Elképesztő akciók várnak a Sparban!

Év végén mindig hatalmas a hajtás, legyen szó munkáról vagy a karácsonyra való készülődésről. Az ünnepek alatt így már csak arra vágyunk, hogy végre kipihenhessük magunkat, lelassuljunk, ellazuljunk... Ebben pedig sokat segíthet egy jó masszázs. Abban pedig a Spar, hogy most tiéd legyen a VITALmaxx mini masszázspisztolya. Ehhez nem kell mást tenned, csak november 20 és 26. között térj be a hozzád legközelebbi Sparba, és féláron boldog tulajdonosa lehetsz. A Black Week alatt ugyanis az eredeti 9999 forintos árhoz képest most 4999 forintért vásárolhatod meg ezt a sokoldalú kézi masszázskészüléket.

Ha ez már a kosaradban van, érdemes benézni a szupermarket mélyhűtőjébe is. Igaz, a nyárnak már rég vége, de ki mondta, hogy a hidegebb időszakban nem lehet jégkrémet enni? Pláne, Dubai csokisat! Most ráadásul 1200 forinttal olcsóbban beszerezhető.

Ugyancsak 40 százalékkal olcsóbbak most a Pantene balzsam és hajápolószerei – télen nagyon fontos a haj- és a fejbőr ápolása, így érdemes most ezeket is beszerezni a Sparban. Emellett azzal is spórolhatunk, ha a „fekete héten” spájzolunk be a szupermarket saját márkás ásványvízéből, de a Meggle vegán főzőkrém és a Roberto szeletelt kenyér is akciós - írja a mindmegette.hu.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu