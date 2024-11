Ha ebben az évben nem akarsz felesleges tízezreket elkölteni csak azért, mert azt hiszed, az évszázad legzsírosabb üzletét kötöd meg, tudd meg te is, hogyan vernek át a cégek Black Friday idején. A Black Friday nevű őrület Amerikából indult el világhódító útjára, ám azóta már szinte mindenhol a karácsonyi bevásárlási szezon kezdetét jelenti, amikor bizony mindenkinek kinyílik a pénztárcája, amit a cégek ki is használnak. Magyarországon első alkalommal 2014. november 28-án tartották meg a Black Friday nevű akciót, amelyen átlagon felüli árkedvezményeket kínáltak a vásárlóknak. Vagy legalábbis azt mondták. És persze ezt mondják most is. A valóság azonban az, hogy a legtöbb esetben csúnyán rászedik a gyanútlan vásárlót.

Brutális akció vagy óriási átverés? Fotó: pexels.com

Kamu a leárazás, nem is olcsóbb a termék!

Sok akciósnak hirdetett termék nem olcsóbb, mint a Black Friday előtt vagy máshol. Bevett gyakorlat, hogy a kampány előtt emelik meg az árakat, hogy úgy tűnjön, hatalmas árzuhanás történt egyes termékeknél.

Elfogy az akciós termék!

Gyakran azokat a termékeket akciózzák le nagyon, amikből már alig van raktáron. Ezzel a fogással odavonzzák az embereket, akik élet-halál harcot vívnak, hogy megszerezzék az utolsó darabot még a másik előtt. Persze a többi terméknek alig csökkentik az árát, de ha már ott vagy, megveszed, amire szükséged van.

Csak óvatosan az akciókkal Fotó: pexels.com

Durván megemelik a szállítási költséget

Bár a termék akciós, a szállítási költséget úgy megemelik, hogy végül ugyanannyit fizetsz ki érte, mint akció nélkül.

Becsapós hirdetés

Gyakori trükk az is, hogy nem százalékkal írják ki, mennyi a kedvezmény, hanem forintban, így a vevő megörül, mennyit spórol, de nem veszi észre, hogy ez csak 20-30%, az ígért 50-70% helyett.

Kamu termékek

Ilyenkor rengeteg a hamisítvány is a piacon, főleg online. Szinte alig lehet észrevenni a különbséget, mert az óriási Black Friday felirat megzavarja az embereket. Ilyenkor nem hogy nem spórolsz, de gyakran a többszörösét fizeted ki egy replikának, amit eredetiként rendeltél meg abban a hiszemben, mekkora üzletet csinálsz.