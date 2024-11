Idén egy hónapig tart a Black Friday: elindultak a leárazások, erre érdemes vásárlás közben figyelni!

Korábban a Black Friday csak egy napig tartott, idén már egy hónapig. Több nagy kereskedő cég meghirdette már az év végi leárazását, és a boltokban is egyre több helyen lehet találkozni a karácsonyhoz köthető leértékeléssel. Mutatjuk mire érdemes figyelni vásárlás közben!

Hetekkel a valódi Black Friday előtt már elindultak az év végi nagy leárazások

Fotó: Czinege Melinda/Hajdú-Bihari Napló

Elkezdődött az idei Black Friday

Három nagy kereskedőnél már tart az idei Black Friday. A Media Marktnál 11. 02.–11. 30. között, az Euronicsnál 11. 04.–11. 27. között, a Best Byte-nál 11. 04–12. 01. között, az Alzánál pedig október 30. és december 2. között tart az akciós időszak, de sok más boltban is kikerültek már az akciós táblák, jóval a hivatalos fekete péntek előtt. Mutatjuk mire érdemes figyelni ilyenkor a vásárlás során!

Mikor van a hivatalos Black Friday 2024-ben? Eredetileg a karácsonyi bevásárlás kezdetét jelző nagy leárazások napja volt a fekete péntek. A Black Friday ötlete Amerikából származik, ahol minden évben a hálaadást követő pénteken tartják a kereskedők. Az eleinte csak az USA-ban ismert eseményt ma már világszerte megrendezik, lassan egy évtizede Magyarországon is. Ami pedig a hivatalos dátumot illeti: mivel a hálaadás november negyedik csütörtökjére esik, a fekete pénteket általában november 23. és 29-e között tartják a kereskedők, itthon is. Idén november 29-én lesz a napja, de ahogy láthatjuk, van, ahol előbb elkezdődnek a leárazások.

Mik az akciózás általános szabályai?

Az üzletek szabadon dönthetnek arról, hogy mit és mennyivel áraznak le, a szabályok betartása mellett. Két dolog közül választhatnak: vagy időkorláthoz kötik, vagy időkorlát nélkül szervezik meg az akciót. Ha időhöz kötik, akkor kötelesek az akció időtartama alatt végig elérhetővé tenni az akciós termékeket. Fontos, hogy már csak egyféleképpen jelezhetik a kereskedők a leértékelések mértékét a hirdetéseikben, a kirakatban, a polcokon, a katalógusokban és honlapjaikon: minden esetben fel kell tüntetni a korábbi árat, ami kizárólag a megelőző legalább harminc napon belüli legalacsonyabb ár lehet!

Mire érdemes figyelni vásárlás közben?

Mivel nincs szabályozva mikor, milyen akcióra lehet rásütni azt, hogy Black Friday, ezért semmi sem garantálja, hogy tényleg jól járunk, ha fekete pénteki akció keretein belül vásárolunk. Ez persze nem azt jeleni, hogy ne lehetne jó ajánlatokat kifogni, csak azt, hogy ebben az időszakban még inkább érdemes a kiválasztott termék árát máshol is megnézni. Javasolt az ár-összehasonlító oldalak használata is és érdemes a vásárlói visszajelzéseket is átnézni. Könnyen előfordulhat, hogy az akciós termékek máshol, eredeti árukon is ugyanannyiba kerülnek, vagy olcsóbbak, mint amit épp Black Friday keretében találtunk.