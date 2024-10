Többmilliós sportcipők és Donald Trump arany lábbelije: elstartol a Sneakerness Budapest

Pazar, Európában is egyedülálló, nemzetközi vendégeket felsorakoztató programokkal rendezi és szervezi Trunk Tamás, a hazai licenctulajdonos a Sneakerness Budapest eseményt november 2-án és 3-án a Millenárison. A 17 ország eladói és kiállítói nemzetközi hangulatot adnak az eseménynek. Több millió forint értékű cipőket csodálhatunk meg, még az amerikai elnökjelölt, Donald Trump egyedi aranycipőjét is.

Értékes cipők közül válogathatsz a Sneakerness Budapest rendezvényén Fotó: Olvasói

Több millió forintos cipők a Sneakerness Budapest rendezvényen

Négy és fél millió forint értékű cipőket is láthatsz testközelből, de akár megvásárolhatsz egy „steal”-t is, azaz piaci ár alatti értékben eladó sneakert a sok ezer kiállított darabból, hiszen Budapesten asztalonként két steal is kint lesz minden kereskedőnél.

A köztudatban a sneakerek limitált darabjai gyakran magas árú luxuscikkek vagy az új generációk hobbija. Valójában egy összefüggő kultúrarendszer áll mögöttük, a streetkultúra, ami a 80-as évektől virágzik és a graffitivel, a rappel, az utcai kosárlabdával, a deszkázással együtt növekedett és ér ki lassan szintén a maisntream világba. Ezeket a részterületeket szeretném az eseményemen összehozni, élményt adni és megmutatni az ifjúság kultúráit. A mai zenénk, divatunk később korlenyomat lesz. A streetwear pedig különlegesen alkalmas arra, hogy a nemzeti egyediségeinket megmutassa, hisz egy-egy ország fiataljainak ötletein, alkotásain keresztül fejlődik

– mondta a Metropolnak Trunk Tamás.

Trunk Tamás az esemény főszervezője Fotó: Beküldött

Itt lesz másodszor is Budapesten Jeff Staple, a 10 millió forint értékű PIGEON Dunk alkotója, a PIGEON márka alapítója, a kollaborációs márkaépítés kommunikációs szakembere. Az USA-ból a Culture Kicks érkezik, akiknek több tízmilliós kattintású TikTok-videói vannak; sneakereket vásárolnak fel, alkudnak, és mindeközben szórakoztatják a közönséget. Elhozzák Donald Trump cipőjét is, a nagy feltűnést keltő arany sneakert, aminek a megalkotásában nagy szerepet játszottak.

18 országból jön sok kiállító és eladó, 6 ezer négyzetméteren cipők, sportolási lehetőségek, ajándékok várják a látogatókat. Sok hazai rapper lép fel, a Culture Street színpadon menő, kultúrákat áthidaló beszélgetések lesznek, lehet deszkázni, kosarazni, és nagyon-nagyon jó áron sneakereket venni

– árulta el a főszervező.