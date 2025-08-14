Így nem vernek át a szuvenírekkel – nem minden kézműves, amire ez van írva!

Egy hűtőmágnes a nagyszülőknek, egy képeslap az otthon maradt családtagoknak és valami szép, kézzel készült dísztárgy a könyvespolcra, emlékbe. Általában ezek a szuvenírvásárlás motivációi. Íme néhány tipp, hogy biztosan olyat vegyünk, amit máshol nem kapni!

A kézművesként kínált szuvenír sok helyen nem is az. Fotó: marekusz/Shuttetstock

Legyünk óvatosak a kézműves termékekkel

Az egyik leggyakoribb megtévesztés, amivel a turisták szembesülnek, a kézművesként feltüntetett, valójában tömegtermelésből származó termékek jelenléte. Egy kézzel készített kerámiaedény, egy faragott fafigura vagy egy népi motívumokkal átszőtt textil jóval értékesebb, ha valóban egy helyi alkotótól származik. Ennek ellenére számos ajándékbolt már szinte rutinszerűen használja a kézműves megnevezést olyan termékek esetében is, amelyek tömegtermelési eljárással készülnek – olvasható a fogyasztóvédelmi hatóság blogbejegyzésében. Különösen az ázsiai, azon belül is a Kínából és Indiából származó termékek terjedtek el az európai szuvenírpiacokon. Sok esetben ugyanazt az alapanyagot és gyártási eljárást használják a párizsi Eiffel-torony makett, a Velencében beszerzett, „egyedileg festett” maszk vagy éppen a gízai piramisokat ábrázoló ajándéktárgy előállításához.

Hogyan kerülhetjük el, hogy átverjenek a szuvenírrel?

A vásárlás során kérjünk információkat a termék származásáról, az alkotó személyéről, valamint arról, hogy van-e olyan műhely vagy gyártási helyszín, amely nyilvánosan is megtekinthető. A hiteles, valóban kézműves termékeket forgalmazó üzletek jellemzően transzparens módon kezelik ezeket az adatokat, és biztosítják az előállítással kapcsolatos dokumentációt, elérhetőségeket és háttérinformációkat is.

Hol ne vásároljunk szuvenírt?

A nagy forgalmú turisztikai csomópontokon – repülőtereken, pályaudvarokon vagy népszerű nevezetességek közvetlen közelében – fellelhető ajándéküzletek jellemzően szűk kínálattal operálnak, emellett a termékek árai nem tükrözik hitelesen azok minőségét vagy előállítási költségét. Általában ezek a szuvenírek globális gyártósorokról érkeznek, így nem rendelkeznek valódi kulturális értékkel. Továbbá az eladók ritkán adnak pontos információt a termék eredetéről vagy készítéséről, így a vásárlók könnyen megtéveszthetők. Érdemes tehát körültekintően választani, ha valóban autentikus emléktárgyat keresünk.