Ezt ne hagyd ki! Egész héten Black Friday a SPAR-ban!

Rendkívüli kedvezményekkel várja vásárlóit a SPAR a Black Week keretein belül, november 6. és 12. között.

Black Week: a SPAR egész héten szuper ajánlatokkal vár

Palacsintasütő, forró levegős sütő, takarítógép

A Tefal Simply Clean palacsintasütő alapdarab minden konyhában. A tapadásmentes bevonatának köszönhetően nem kell többé aggódnod és a tisztítása is gyerekjáték. Most a 25 cm-es változat 7499 forint helyett mindössze 3749 forintért, a 28 cm-es pedig 8999 helyett 4499 forintért kapható a SPAR Black Week-akciók keretében – ez pedig olyan ajánlat, amit nehéz kihagyni, főleg, ha hétvégén gyakran sül nálatok palacsinta vagy tortilla.

Ha inkább a modern, egészséges konyha híve vagy, a Gourmetmaxx dupla kosaras forró levegős sütő lesz az új kedvenced. Ez a 10 literes air fryer nemcsak időt spórol, hanem olaj nélkül is ropogós ételeket készít – legyen szó sült krumpliról, csirkeszárnyról vagy akár zöldségekről. A duplakosaras kialakításnak köszönhetően egyszerre kétféle ételt is süthetsz, így a vacsora minden fogása egy időben kerülhet az asztalra. Most 42%-kal olcsóbban, 69 999 forint helyett 39 999 forintért viheted haza a SPAR Black Week ideje alatt – ez valóban egy okos befektetés a mindennapi főzésbe.

A takarítás sem kell, hogy fárasztó legyen: a CLEANmaxx szőnyeg- és kárpittisztító igazi életmentő, ha kisgyerek vagy háziállat van a házban. A készülék mélyen tisztít, eltávolítja a foltokat és a szagokat is, miközben gyorsan szárad, így pillanatok alatt újjávarázsolja a textíliákat. Most 49 999 forint helyett 29 999 forintért kapható – egy olyan eszköz, ami hosszú távon pénzt és energiát spórol.

A SPAR Black Week akciója keretében szuper áron szerezhetünk be a mindennapokat megkönnyítő háztartási eszközöket Fotó: SPAR

DESPAR – eredeti olasz ízek

A SPAR Olaszországban gyártott saját márkás családja. A DESPAR az olasz konyha legjobb hagyományait hozza el a magyar háztartásokba. Az autentikus ízek és a gondosan válogatott alapanyagok miatt a DESPAR termékekkel könnyű dolgod lesz, ha egy kis mediterrán hangulatot szeretnél csempészni a mindennapokba.

Most ráadásul számos DESPAR termék – köztük olívabogyók, lekvárok, tésztaszószok, tonhalsteakek, mascarpone, csirkemellsonkák, szörpök, desszertek, kávékapszulák valamint zöldség- és gyümölcslevek – kaphatóak jelentős, akár 27 százalékos kedvezménnyel.